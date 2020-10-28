夫妻忍不住衝農田車震 啪完驚「陷泥拔不出」農夫見狀超傻眼

英國一對夫妻在田裡恩愛，未料太過激烈車子陷在泥中出不去，只好找業者求助。（圖擷自Campbells Recovery臉書）

2020/10/28 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫妻開車行經一處農田時，一時間情慾流動，直接將車開進田中大戰，結果不小心「玩太嗨」車體狂震動，導致車子陷進去農田的泥濘裡，隔天一早地主農夫見狀超傻眼，本想叫2人盡快離去，但車子「深陷泥中」動彈不得，最後夫妻倆給地主50元英鎊（約新台幣1800元）幫忙，花了許久時間才脫困。

綜合外媒報導，英國白金漢郡（Buckinghamshire）道路救援業者「坎培爾救援」（Campbells Recovery）25日在臉書分享一件趣事，一對夫妻致電向他們求救，還不斷抱怨，晚上將車子開到田裡「啪啪啪」，隔天一早被地主吵醒，原以為將車子開走就好，沒想到四輪深陷泥地，因此請求業者幫忙。

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地主農夫知道此事之後氣得跳腳，但他並未報警，而是要求這對夫妻支付50元英鎊作為拖吊車子的費用，隨後並找來業者協助，將車子從田中拖離。業者抵達現場後，發現一輛藍色的福特轎車陷在田中，丈夫試圖從車內找尋移車工具，而妻子則茫然待在車內，最後在農夫協助下，轎車終於脫困。

「坎培爾救援」事後也將這件事分享到臉書，並笑說這是他們接過最好笑的一個案子，「啪一晚就要50元英鎊，超貴」，業者也強調，夫妻沒有受傷，而且也徵詢過2人同意才將照片張貼。

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