真人版《棋靈王》大內宣！ 主角高呼︰香港回歸全中國人都高興

《棋魂》昨日首播，更充滿濃濃的政治宣傳意味，除了作品設定從1997年香港主權移交中國開始，也讓主角高呼移交這天「是每個中國人都該高興的日子」（圖取自微博）

2020/10/28 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國製片公司近期將日本知名動漫《棋靈王》翻拍成真人版連續劇《棋魂》，卻因角色裝扮和動漫中差異過大，連中國網友都崩潰吐槽。《棋魂》昨（27）日首播，更充滿濃濃的政治宣傳意味，除了作品設定從1997年香港主權移交中國開始，也讓主角高呼移交這天「是每個中國人都該高興的日子」。

中國「愛奇藝（QIY）」把《棋靈王》翻拍成連續劇《棋魂》，原先的主角「進藤光」變成「時光」，「塔矢亮」變成「俞亮」、「佐為」變成「褚嬴」，日前釋出預告片，卻因為外貌、裝扮和原版實在差很大，連中國網友都崩潰砲轟「那預告想罵人，不會拍就別怕，拍你的圍棋少年不行嗎？」

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《旗魂》和原版有大量不同，融合了大量中國元素。《立場新聞》報導指出，《棋魂》首集在昨天播出，背景設定為「1997年香港主權移交」。約略播到49分鐘時，主角「時光」和「褚嬴」走在街上，看到一旁電視報導播著「歷經百年滄桑的香港，將回歸祖國的懷抱，香港同胞從此成為祖國這塊土地上的真正主人」，「褚嬴」好奇問道「今天什麼日子」，「時光」則回應「是每個中國人都該高興的日子」。

這樣的背景設定及台詞內容引起討論，大多數中國網友感到滿意，不過少部分中國網友也直言嗆「棋魂到中國也是得愛國愛港的，我不能一個人眼瞎​」，而這樣夾帶「政治宣傳」的手法，也讓香港網友不禁質疑是否帶有政治目的，藉此洗腦年輕人。

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