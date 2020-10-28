8歲童「起床習慣」總被笑！這次卻救了全家一命

英國民宅發生嚴重火災，8歲的傑森習慣5點起床，提前警告媽媽，救了全家一命。火災示意圖。（歐新社）

2020/10/28 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕好險！英國一處民宅日前發生嚴重的凌晨火災，所幸年僅8歲的傑森（Henry Jenson Brown）向來習慣5點起床，並在下樓看電視的時候發現烘乾機爆炸起火了，趕緊衝上去叫醒媽媽，連同妹妹和寵物兔都安全逃離火場。

根據《鏡報》報導，當時傑森凌晨5點準時起床後在房間待了一下，6點多獨自下樓看電視，沒想到竟意外目睹家裡的滾筒烘乾機爆炸、起火，火勢迅速蔓延，他趕緊上樓搖醒媽媽艾米（Amy），連同3歲的妹妹納拉（Naala）一同逃出火場，打電話報警，所幸發現得早，消防隊員趕到後也順利救出妹妹的寵物兔。

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報導提到，33歲的艾米表示，傑森固定在凌晨5點起床的習慣一直是他們家庭裡的笑話，完全沒想到有一天會救他們一命，「當時我下樓的時候，看見濃煙從廚房門縫不斷冒出來，提醒我出大事了」、「如果那天他還沒起床，情況可能會大不相同」，當她把孩子們帶到外面的時候，家裡已經瀰漫濃煙，直到消防隊員趕到滅火，房子連同物品已經徹底燒毀，不敢想像一家人若晚一點發現會如何。

報導補充，當地消防人員大衛（Dave Adamson）稱讚了傑森的英勇之舉，並提醒大家，「晚上睡覺前最好關閉所有的門，若不幸發生火災可以阻止火勢蔓延，否則煙霧會迅速瀰漫整間房子，造成更大的破壞與損傷」。

Hero boy, 8, saves mum, sister and pet rabbit from fire which gutted family home https://t.co/lAFfN6Cjuc pic.twitter.com/nDBPDijBvH — Daily Mirror （@DailyMirror） October 26, 2020

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