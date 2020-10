8歲童「起床習慣」總被笑！這次卻救了全家一命

2020/10/28 11:28

〔即時新聞/綜合報導〕好險!英國一處民宅日前發生嚴重的凌晨火災,所幸年僅8歲的傑森(Henry Jenson Brown)向來習慣5點起床,並在下樓看電視的時候發現烘乾機爆炸起火了,趕緊衝上去叫醒媽媽,連同妹妹和寵物兔都安全逃離火場。

根據《鏡報》報導,當時傑森凌晨5點準時起床後在房間待了一下,6點多獨自下樓看電視,沒想到竟意外目睹家裡的滾筒烘乾機爆炸、起火,火勢迅速蔓延,他趕緊上樓搖醒媽媽艾米(Amy),連同3歲的妹妹納拉(Naala)一同逃出火場,打電話報警,所幸發現得早,消防隊員趕到後也順利救出妹妹的寵物兔。

請繼續往下閱讀...

報導提到,33歲的艾米表示,傑森固定在凌晨5點起床的習慣一直是他們家庭裡的笑話,完全沒想到有一天會救他們一命,「當時我下樓的時候,看見濃煙從廚房門縫不斷冒出來,提醒我出大事了」、「如果那天他還沒起床,情況可能會大不相同」,當她把孩子們帶到外面的時候,家裡已經瀰漫濃煙,直到消防隊員趕到滅火,房子連同物品已經徹底燒毀,不敢想像一家人若晚一點發現會如何。

報導補充,當地消防人員大衛(Dave Adamson)稱讚了傑森的英勇之舉,並提醒大家,「晚上睡覺前最好關閉所有的門,若不幸發生火災可以阻止火勢蔓延,否則煙霧會迅速瀰漫整間房子,造成更大的破壞與損傷」。

Hero boy, 8, saves mum, sister and pet rabbit from fire which gutted family home https://t.co/lAFfN6Cjuc pic.twitter.com/nDBPDijBvH