SpaceX「星鏈」網路邀民眾測試 每月收99美元

SpaceX的「星鏈」計畫將展開測試。圖為創辦人馬斯克。（美聯社）

2020/10/28 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX的「星鏈」計畫逐步成形，如今價格也曝光，測試期間的月繳費用為99美元（約新台幣2880元），另收499美元（新台幣1.45萬元）的設備安裝費。

《路透》報導，居住在華盛頓、威斯康辛及愛達荷州的民眾，已可申請參與測試星鏈計畫。星鏈計劃目標是在近地軌道佈滿覆蓋地球的衛星群，未來便可不需透過地面通訊設施接收網路訊號，就連偏遠地區也能享有高速網路服務。

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報導中提到，SpaceX已發射超過800枚衛星到軌道上，要打造覆蓋全球的網路則需要上千顆，但這樣的做法恐嚴重危害天文觀測，引起天文學界反彈。

SpaceX在測試邀請電郵中先打預防針，盼用戶先別抱持太大期待，預料的傳輸速度介於50Mb/s至150Mb/s，延遲20ms至40ms（毫秒），下載一部正常長度的電影約半小時至1小時，但也提醒可能會有短時間全面斷訊的狀況。

比較美國通信商Viasat提供給鄉村地區的網路服務，50Mb/s的速度每月要收170美元（約新台幣4948元）。一名已支付費用的受測民眾提到，後續若是不滿意服務品質，SpaceX承諾在返還設備後可退款75％。

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