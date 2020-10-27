穆罕默德漫畫惹怒伊斯蘭世界 法穆斯林領袖：學學先知

法國一名穆斯林領袖穆薩維（見圖）27日敦促穆斯林同胞應學學先知，不要理會該諷刺漫畫，並不應訴諸暴力。（法新社）

2020/10/28 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國諷刺周刊描繪伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫引發穆斯林世界憤怒，法國一名穆斯林領袖27日敦促穆斯林同胞應學學先知，不要理會該諷刺漫畫，並不應訴諸暴力。

《路透》報導，法國一名教師在公民課堂上向學生展示描繪穆罕默德的漫畫後，遭一名18歲車臣裔男子斬首。此後，這些漫畫成為爭議焦點。

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法國允許刊登這些漫畫圖片，但這些圖被穆斯林視為褻瀆先知。在一些穆斯林國家中，政客和其他人士因此對法國領導人進行言語攻擊，批這是反伊斯蘭教，並呼籲抵制法國產品。

法國穆斯林信仰理事會（French Council for the Muslim Faith）主席穆薩維（Mohammed Moussaoui）27日提醒伊斯蘭教信徒，法國法律允許這類諷刺漫畫，「同樣的法律不會強迫任何人喜歡它們（漫畫），也不會禁止任何人討厭它們」。

穆薩維建議穆斯林應該以先知穆罕默德為榜樣。根據伊斯蘭傳說，當群眾以「Mudammam」（意指醜人）來取笑他時，穆罕默德無視侮辱。

穆薩維說，「忽略這些諷刺漫畫，並認為它們與我們的先知沒有任何關係，不是更符合先知的表率嗎？」

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