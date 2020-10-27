麻雀變公主！比利時前王國與妻首度見私生女 3人微笑合照

德爾菲娜（右）25日首度和她的父親阿爾貝二世（中）及其妻前王后保拉（左）見面。（路透）

2020/10/27 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）纏訟7年的私生女認親案在今年落幕，藝術家德爾菲娜（Delphine Boel）本月初被法庭授予公主頭銜，在訴訟結束後，德爾菲娜25日首度和她的父親阿爾貝二世及其妻前王后保拉（Paola）見面。

《法新社》報導，本月新出爐的比利時德爾菲娜公主（Princess Delphine de Saxe-Cobourg）於阿爾貝二世與保拉在布魯塞爾的住所中會面，在今（27）日發布的照片中，3人面帶微笑坐在一起。這是阿爾貝二世認了私生女後，他與妻子保拉首度與德爾菲娜見面。

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現年52歲的德爾菲娜是阿爾貝二世與一名女爵發生婚外情所生下的女兒，這位比利時前國王長期以來一直不承認與這位私生女的關係，經過漫長的法律訴訟後，德爾菲娜被允許使用阿爾貝二世的姓氏，並開始與王室建立關係。

根據3人聯名發表的聲明，德爾菲娜、阿爾貝二世與保拉25日在Belvédère城堡會面，3人形容這是「翻開新的一章」，並說這次碰面每人都能平靜且富有同理心地表達自身感受和經驗，「在騷動、創傷和苦難之後，是寬恕、康復和和解的時候」。

在這次會面前，德爾菲娜已和現任比利時國王、阿爾貝二世的長子菲利普見面。

德爾菲娜本月中和現任比利時國王、阿爾貝二世的長子菲利普見面。（法新社）

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