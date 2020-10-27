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    武漢肺炎》不滿實施封鎖令 西、義民眾上街抗議爆衝突

    超過百人26日晚間聚集在巴塞隆納，抗議西班牙政府對疫情的嚴格限制。（歐新社）

    超過百人26日晚間聚集在巴塞隆納，抗議西班牙政府對疫情的嚴格限制。（歐新社）

    2020/10/28 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度大爆發，西班牙已進入緊急狀態，義大利則實施更嚴格的宵禁措施，但西、義兩國民眾對政府限制感到不滿，紛紛上街抗議，甚至與警方爆發激烈衝突。

    綜合外媒報導，由於疫情再度爆發，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）宣布，自本月25日起全國正式進入緊急狀態，除了加納利群島（Canary Islands）地區以外，全境將實施宵禁。最新「封鎖令」規定，禁止民眾跨地區移動，這也是西班牙二度進入緊急狀態。

    超過百人26日晚間聚集在巴塞隆納，抗議西班牙政府對疫情的嚴格限制，有些抗議者甚至上街焚燒垃圾桶，以宣洩對政府的不滿。

    另外，義大利政府也宣布實施新禁令，下令晚間6點之後，酒吧、餐酒館就必須關門打烊，且至少持續至11月24日止，政策同樣造成當地民眾不滿禁令，民眾26日在義大利北部城市杜林（Turin）砸毀精品店，到處亂放煙霧彈，與警方爆發激烈衝突。

    米蘭民眾則上街高喊「自由自由自由」，有人在街上投擲汽油彈，警方則用催淚瓦斯驅散抗議的民眾。南部那不勒斯（Naples）也有民眾向警察丟擲石塊和煙霧彈，造成現場一片混亂。

    義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）稱，他了解民眾的無奈，但仍呼籲為了避免再次實施全國封鎖令，民眾在戶外要持續配戴口罩，也表示會加快各企業進行財務援助。

    西班牙衛生部週一通報新增5萬2188例確診、279例死亡，使全國染疫總數達到109萬8320例，累計3萬5031人病歿。

    義大利週一則增加約1萬7000例確診、141例死亡，累計確診達54萬2789例，3萬7479人病歿。

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    義大利北部城市杜林的精品店，被抗議民眾擊破玻璃。（路透）

    義大利北部城市杜林的精品店，被抗議民眾擊破玻璃。（路透）

    西班牙民眾除了走上街頭表達抗議，甚至激進民眾也焚燒垃圾桶宣洩不滿。（歐新社）

    西班牙民眾除了走上街頭表達抗議，甚至激進民眾也焚燒垃圾桶宣洩不滿。（歐新社）

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