美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛

美國大選進入倒數，臉書公司的旗下社群軟體WhatsApp的聊天群組被指有大量假訊息瘋傳。（法新社）

2020/10/27 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，各陣營都抓緊最後時間拉票，不過假新聞的出現，恐怕更讓人傷腦筋。民主黨總統候選人拜登（Biden）的競選團隊成員班特瓦爾（Arun Bantval）發現，光是過去3個月內，社群軟體WhatsApp上就有數十條的假消息並試圖影響選民。

《路透》報導，臉書（Facebook）公司的旗下社群軟體WhatsApp，聊天記錄具有隱私性，非聊天群組以內的人，是看不到訊息。負責南亞裔選民的班特瓦爾表示，他追蹤長達3個月的時間，發現該軟體出現數十條針對南亞裔選民的假消息，他的團隊為此製作50多則澄清文，讓選民得知正確訊息。

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班特瓦爾的團隊和其他無黨派組織為查核網路訊息一直試圖想盡辦法加入較大的WhatsApp群組，這是中年印度裔、拉丁裔和其他移民群體重要的通訊管道。研究指出，主要由印度裔美國人組成的南亞裔選民在大選搖擺州佛羅里達州、北卡羅來納州等具關鍵影響力。

卡內基基金會（Carnegie Endowment）也在9月進行民調，發現約有72％的美國印第安人是支持拜登。該組織認為，WhatsApp的錯誤訊息不斷在群組散播，可能會影響最終投票率。

對此，WhatsApp公司則說，該平台對美國政治發揮的作用很小，稱有引入聊天機器人，確認訊息是否為正確，然而《路透》試著查詢，卻無法順利查核。WhatsApp公司再次說明，用戶可以自行在網路上搜索相關事實查核。

另一方面，川普競選團隊發言人說，WhatsApp並非是他們團隊關注的重點。但雙方的印度裔選民表示，WhatsApp的確出現誤導性的訊息，例如出現川普對種族歧視的政策以及川普涉及婚外情醜聞。

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