馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行

孟加拉警方以路障將遊行群眾擋下。據估計，此次遊行約有4萬人參與。（路透）

2020/10/27 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對歷史教師帕蒂（Samuel Paty）被斬首事件而發表了對伊斯蘭教的爭議言論，但他的言論卻在伊斯蘭世界引起了軒然大波，不僅土耳其、巴基斯坦等國家的領導人紛紛譴責馬克宏，孟加拉於今（27）日也在首都達卡爆發了反法遊行，據警方預計，約有超過4萬人參與。

綜合外媒報導，此次遊行是由孟加拉國內最大伊斯蘭政黨「孟加拉伊斯蘭運動」（Islami Andolan Bangladesh）所發起，群眾首先於清真寺集合，之後向法國大使館進發。遊行群眾於示威途中除高呼著「抵制法國產品」等口號外，也燒毀了馬克宏的肖像照。

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孟加拉警方在離法國使館5公里處以鐵絲網及路障成功擋下遊行隊伍，但一名孟加拉伊斯蘭運動的幹部拉赫曼（Ataur Ra​​hman）向孟加拉政府呼籲，要求儘速將法國大使驅除出境，另一名幹部則說，倘若法國大使不離開這個國家，那激進主義分子就會「拆碎法國大使館的每一塊磚頭」。

拉赫曼稱，馬克宏是一名崇拜撒旦的國家領導者，另一名幹部也宣稱，「法國是穆斯林的敵人，所以那些代表法國的人也是我們的敵人。」

孟加拉伊斯蘭運動領導人卡里姆（Rezaul Karim）也批評了遲遲未對馬克宏譴責的孟加拉總理哈西娜，卡里姆表示，如果哈西娜還想要拿到選票的話，就應該發表一點意見才對。

10月12日，法國歷史教師帕蒂於課堂上向學童展示了有關伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，僅管帕蒂在課堂上已先請信仰伊斯蘭教的學童離席，以免觸犯他們的信仰禁忌，但伊斯蘭極端主義分子仍認為帕蒂違反了「不可偶像崇拜」的戒律，因此於16日將帕蒂殺害。

馬克宏事後以「分離主義份子」譴責了穆斯林，更形容伊斯蘭教為「讓世界處於危機的宗教」。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）等國家領導人都已對馬克宏的言論表達了不滿。

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