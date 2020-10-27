筆電再爆醜聞？網瘋傳杭特與歐巴馬長女有染還一起吸毒

美國民主黨總統候選人拜登和次子杭特醜聞纏身，杭特繼被爆出與未成年少女有不當性關係後，在外國網路上又傳出杭特與美國前總統歐巴馬的大女兒瑪利亞（Malia Obama）疑似一起吸毒，甚至可能有性行為的傳聞。（圖擷自推特）

2020/10/27 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞纏身，杭特繼被爆出與未成年少女有不當性關係後，在外國網路上又傳出杭特與美國前總統歐巴馬的大女兒瑪利亞（Malia Obama）疑似一起吸毒，甚至可能有性行為的傳聞，不過也有消息指這些說法是選舉陰謀，並指是有心人士抹黑拜登的手法，但網路上的議論已甚囂塵上。

杭特（Hunter Biden）「電郵門」風暴近期不斷延燒，據傳其筆電有大量未成年少女的裸照，繼傳出有名女孩是杭特哥哥的女兒後，包含《國際財經時報》（IBTimes）及《太陽報》（The Sun）等外媒稍早都刊出一則報導，稱網路謠傳的另一組相片顯示，杭特與歐巴馬的大女兒瑪利亞疑似一起吸食古柯鹼，因為在相關照片中出現署名為瑪莉亞的信用卡，且還有裸男與一名非裔女性的照片，在相片中的女子腿上更疑似出現與瑪莉亞一樣的印記。

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由於瑪莉亞先前也曾被爆吸食大麻，相關比對照片在網路上瘋傳，網友們對兩人的關係也大發議論，不過也有人堅持這是陰謀論，並稱這是共和黨有心人士的抹黑手法。

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