白宮慶萬聖節！「迷你版川普夫婦」現身 本尊興奮求合照

美國白宮舉辦萬聖節活動，有「迷你版川普夫婦」到場，讓川普、梅蘭尼亞驚喜不已。（美聯社）

2020/10/27 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）在美國時間25日晚間在白宮舉行萬聖節慶祝活動，數百位孩童換上變裝來跟第一夫婦互動，其中2名孩子打扮成「迷你版川普夫婦」，還神還原川普的「飛髮」，成功吸住第一夫婦的目光，興奮要求合照。

綜合外媒報導，儘管受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，川普及梅蘭尼亞無法像去年一樣親自分發糖果，也必須和與會者保持社交距離，但還是有數百家庭戴好口罩，穿著精心裝扮來同樂，獨角獸、暴龍、蜘蛛人紛紛來要糖。

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其中一對「迷你版川普夫婦」成功吸住眾人的目光，女孩穿上一套白色的無肩禮服，模仿2017年川普就職典禮舞會上梅蘭尼亞的禮服，男孩則戴上川普招牌的金色假髮，神複製川普當晚穿著。川普、梅蘭尼亞興奮地要他們來合照，甚至在他們離開後，還轉頭向他們喊話。

除了川普夫婦親自站在門口迎接外，白宮南門廊上也裝點顏色鮮豔的葉子和花朵，擺上了南瓜燈，現場還有軍樂隊演奏歌曲來營造氛圍。

This was Donald Trump and Melania's reaction as two children pretending to be them turned up at a Halloween event at the White House ????



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白宮充滿濃濃的萬聖節氣氛。（路透社）

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