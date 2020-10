白宮慶萬聖節！「迷你版川普夫婦」現身 本尊興奮求合照

2020/10/27 12:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普和第一夫人梅蘭尼亞(Melania Trump)在美國時間25日晚間在白宮舉行萬聖節慶祝活動,數百位孩童換上變裝來跟第一夫婦互動,其中2名孩子打扮成「迷你版川普夫婦」,還神還原川普的「飛髮」,成功吸住第一夫婦的目光,興奮要求合照。

綜合外媒報導,儘管受武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情衝擊,川普及梅蘭尼亞無法像去年一樣親自分發糖果,也必須和與會者保持社交距離,但還是有數百家庭戴好口罩,穿著精心裝扮來同樂,獨角獸、暴龍、蜘蛛人紛紛來要糖。

其中一對「迷你版川普夫婦」成功吸住眾人的目光,女孩穿上一套白色的無肩禮服,模仿2017年川普就職典禮舞會上梅蘭尼亞的禮服,男孩則戴上川普招牌的金色假髮,神複製川普當晚穿著。川普、梅蘭尼亞興奮地要他們來合照,甚至在他們離開後,還轉頭向他們喊話。

除了川普夫婦親自站在門口迎接外,白宮南門廊上也裝點顏色鮮豔的葉子和花朵,擺上了南瓜燈,現場還有軍樂隊演奏歌曲來營造氛圍。

