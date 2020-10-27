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    白宮慶萬聖節！「迷你版川普夫婦」現身 本尊興奮求合照

    美國白宮舉辦萬聖節活動，有「迷你版川普夫婦」到場，讓川普、梅蘭尼亞驚喜不已。（美聯社）

    美國白宮舉辦萬聖節活動，有「迷你版川普夫婦」到場，讓川普、梅蘭尼亞驚喜不已。（美聯社）

    2020/10/27 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和第一夫人梅蘭尼亞（Melania Trump）在美國時間25日晚間在白宮舉行萬聖節慶祝活動，數百位孩童換上變裝來跟第一夫婦互動，其中2名孩子打扮成「迷你版川普夫婦」，還神還原川普的「飛髮」，成功吸住第一夫婦的目光，興奮要求合照。

    綜合外媒報導，儘管受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，川普及梅蘭尼亞無法像去年一樣親自分發糖果，也必須和與會者保持社交距離，但還是有數百家庭戴好口罩，穿著精心裝扮來同樂，獨角獸、暴龍、蜘蛛人紛紛來要糖。

    其中一對「迷你版川普夫婦」成功吸住眾人的目光，女孩穿上一套白色的無肩禮服，模仿2017年川普就職典禮舞會上梅蘭尼亞的禮服，男孩則戴上川普招牌的金色假髮，神複製川普當晚穿著。川普、梅蘭尼亞興奮地要他們來合照，甚至在他們離開後，還轉頭向他們喊話。

    除了川普夫婦親自站在門口迎接外，白宮南門廊上也裝點顏色鮮豔的葉子和花朵，擺上了南瓜燈，現場還有軍樂隊演奏歌曲來營造氛圍。

    白宮充滿濃濃的萬聖節氣氛。（路透社）

    白宮充滿濃濃的萬聖節氣氛。（路透社）

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