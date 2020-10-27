貪官花下死！中國小官貪近億元、養情婦反被勒索曝光罪行

中國街道小官王風昭貪污近億元，反被情婦勒索曝光罪行，被判14年零6個月有期徒刑。（圖擷取自網絡）

2020/10/27 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國貪官真是無所不貪，小官也大貪，根據中共中央紀監委會網的一篇調查，指原青島市即墨區北安街道財政所街道所一位科長王風昭，5年間貪污及挪用公款共2318萬人民幣（下同，約9736萬台幣），還包養多名情婦、炒股等，太貪了，最後被其中一位情婦夥同男友共勒索，最後曝光罪行。

綜合媒體報導，王風昭是在2012年到2017年的5年間，任職跟財務有關工作，這5年大貪近億元，2019年被調查期間，自承「貪圖女色像著了魔」，包養多名情婦，一個比一個年輕，為應付這些情婦們的揮霍，他就虛開發票、挪用公款、偽造長官簽字入帳、向廠商勒索等，無所不用其極，近日已被法院判刑14年6個月。

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王風昭喜歡年輕情人，在2015年包養1名未滿21歲的宋姓女，不過，到2017年，宋女交了另外一位男友，兩人合謀找到王風昭勒索，若是不給錢就要到王風昭辦公室大鬧，王風昭怕貪污曝光，用公款轉帳70萬（約294萬台幣）給2人，但此事並沒有完，王風昭從此成了宋女2人的「提款機」，多次要挾敲詐，直到2019年宋女及男友為其他事遭警察拘留，從而循線查到王風昭被勒索，進而整個貪污案敗露。

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