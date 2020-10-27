杭特被爆曾帶墨西哥商人見白宮高層 與歐巴馬合照曝光

杭特與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2016年4月4日在白宮的合照。（圖擷取自推特）

2020/10/27 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」事件持續延燒，杭特最近又被揭露安排墨西哥商人與白宮官員、拜登會面。墨西哥商人除了允許杭特住在其度假別墅外，還送給杭特一件藝術品，以及提供一些可能的商業交當作回報。除此之外，杭特與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2016年4月4日在白宮的合照也在此報導中曝光。

美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse） 報導，2016年2月24日杭特寫信給墨西哥前任總統孫子馬格納尼（Miguel Aleman Magnani），馬格納尼的父親是墨西哥首富之一，而他本身是墨西哥英特捷特航空公司（Interjet）的執行長。

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信中指出，雙方的商業交易合作已有7年，杭特稱幫助馬格納尼的朋友進入白宮、副總統官邸、就職典禮，但卻沒有得到對方的重視，多次提起的生意合作沒有下文，心情有些鬱悶。郵件落款名字「RHB」，為Robert Hunter Biden的縮寫，也就是杭特本人。

2017年1月9日的由「Rosemont Seneca Partners」高級顧問皮尤（Joan Peugh）寫給杭特的一封信寫道，馬格納尼除了允許杭特住在其度假別墅作為回報外，還寄給杭特一份藝術品，並提供一些可能進行的商業交易。「Rosemont Seneca Partners」是由杭特、美國前國務卿凱瑞（John Kerry）的繼子海因茨（Christopher Heinz），以及凱瑞的顧問阿契爾（Devon Archer）共同創辦的美國投資諮詢機構。

除此之外，烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）與墨西哥國有石油公司Pemex也有業務往來，杭特是布里斯瑪的董事之一。2015年1月27日由杭特寄出的信件顯示，杭特向馬格納尼的家族企業「阿勒曼集團」（Aleman Group）表示，布里斯瑪和阿勒曼集團獲得參與「私有化Pemex的機會」，並提到參與的各方如何分配收益，將於2月27日在墨西哥城舉行會議。時任副總統的拜登剛好在此時訪問該地區，與墨西哥總統及許多高級官員舉行會談，但不清楚拜登是否參與杭特的會議。

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」事件持續延燒。（美聯社資料照）

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