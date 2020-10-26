軍武新知》獵殺解放軍潛艦 美軍將佈放錘頭鯊水雷

錘頭鯊水雷的攻擊模，預定採用雷神公司製造的Mk54鯖鯊（MAKO）輕型魚雷，（圖／雷神公司官網）

2020/10/26 20:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在南海「找回平衡」，美國海軍正加速研發新一代智慧水雷「錘頭鯊」（Hammerhead），這種新型沉底水雷可以默默躺在海床上，具有音響感測及比對能力，透過識別聲紋辨識出通過附近的敵方潛艦，然後放出追蹤魚雷加以攻擊、摧毀。

綜合美國媒體報導，在軍方加速採辦計畫的支持下，美國海軍宣布開始積極推進「錘頭鯊」智慧水雷的生產採購。美國海軍宣稱「迫切需要這種水雷」，以用於對付敵方的潛艦，並且作為近期國防戰略的重要一環。雖然美國海軍未明言，但可能面臨的挑戰應該在於對抗南海的中國解放軍潛艦。

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「錘頭鯊」是一種模組化的沉底水雷，內建有多個功能模組：繫泊模組將水雷固定在海床上；能源模組提供動力；傳感模組包含一套聲納裝置，用於探測附近船隻；另外還有武器模組，一枚雷神公司（Raytheon）製造的改良型Mk54鯖鯊（MAKO）輕型魚雷，水下速度40節，射程超過9.6公里。MK54魚雷，目前是美國海軍水面艦艦的主力反潛魚雷。

此外，「錘頭鯊」水雷還包含有「指揮、控制、訊號處理和決策」模組，負責判斷是否向特定目標開火。

「錘頭鯊」水雷的概念跟已經從美國海軍退役的Mk60「捕手」（CAPTOR）水雷一樣，都是由一個含有一枚反潛魚雷的容器繫流在預設的深度，當感應並識別到有敵方潛艇在其上頭經過的時候就會自動釋放魚雷進行攻擊。

不同之處在於，錘頭鯊水雷使用的魚雷是Mk54鯖鯊，而且會由目前研發中的大型/超大型水下自航載具，例如波音的「殺人鯨」（Orca）無人水下潛艦部署在敵方潛艦經常徘徊的海域；另一個區別是，錘頭鯊水雷明確打算秘密地在水下布設，而不是從空中佈設。雷場可以布置在戰略要塞處或敵方潛艇基地之外，而不會引起任何人的注意。

「錘頭鯊項目」打算發展30種原型，並在2021年交付，然後在2023年發展出「可作戰相關原型」。

此前的冷戰時期，美國海軍一直大量使用Mk60「捕手」（CAPTOR）水雷。這是一種以MK46魚雷為基礎開發的沉底水雷。在上世紀70-80年代，美軍曾計劃戰時用大批「捕手」水雷在格陵蘭-冰島-英國一線，組建一條漫長的水雷封鎖線，以阻擋蘇聯潛艇深入大西洋作戰。不過該水雷已於2001年退役。

U.S Defense Update影片：

錘頭鯊水雷採模組化設計。（圖／美國海軍官網）

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