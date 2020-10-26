「猶太人挺川普」集會遭阻擾 支持者被丟石頭、遭噴胡椒

紐約市26日一場「猶太人挺川普」造勢集會遭阻撓、恫嚇，有1家7口在車上遭人隨機以胡椒噴霧攻擊。示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2020/10/26 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數計時，紐約市26日一場「猶太人挺川普」（Jews for Trump）造勢集會遭阻撓、恫嚇，有1家7口在車上遭人隨機以胡椒噴霧攻擊。

據福斯新聞報導，活動當天，1支宣傳車隊按計畫會先經過好幾處紐約市正統猶太教社區（Orthodox Jewish community），然後在布魯克林海洋公園會合，舉辦「猶太人挺川普」造勢集會。整場活動由川普競選陣營顧問和「致川普的猶太之聲」（Jewish Voices for Trump）聯合主席艾普斯汀 （Boris Epshteyn）策劃。

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但車隊卻沿途屢遭抗議者阻撓、恫嚇，甚至產生衝突。群眾朝車隊丟石頭，前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）領導的車隊被蛋洗。還有路人猛敲車隊其中1台車的車窗，導致交通堵塞，甚至有一群蒙面人圍住1台車潑紅漆，另有1台載著1家7口參加集會的車被胡椒噴霧攻擊。

噴霧攻擊事件的當事男子害怕家人被歹徒鎖定，以匿名方式向記者透露整起事件經過。他說，他們沒做任何挑釁行為，只是在第5大道（5th Avenue）上開著車，拉下車窗，掛著支持川普的旗幟，1輛車突然「超」到他們旁邊，拿著胡椒噴霧對他們車裡胡亂噴灑。

該名男子說，車裡的孩子在尖叫、哭泣，他也嚇得趕緊跳車，但襲擊者沿路追擊，直到男子母親招來1名警員，襲擊者才被當場逮捕。男子指出，孩子們心理受到創傷，還在咳嗽。

紐約市警方在其他衝突中也逮捕數人，並已開始偵緝朝車隊丟石頭的的嫌疑人。

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