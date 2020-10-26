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    中颱莫拉菲肆虐菲律賓釀13失蹤 越南剉咧等急撤130萬人

    颱風莫拉菲25日強襲菲律賓主要島嶼呂宋島，首都馬尼拉以南省分遭肆虐一整夜。（法新社）

    颱風莫拉菲25日強襲菲律賓主要島嶼呂宋島，首都馬尼拉以南省分遭肆虐一整夜。（法新社）

    2020/10/26 19:43

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風莫拉菲（Molave）25日強襲菲律賓主要島嶼呂宋島，首都馬尼拉以南省分遭肆虐一整夜，造成至少13人失蹤，數萬人流離失所；目前這個中度颱風正往越南移動，當地政府準備撤離約130萬人。

    綜合外媒報導，莫拉菲是今年襲擊菲律賓的第17個颱風，25日晚間登陸呂宋島後，強風暴雨肆虐了一整夜，造成11個地區發生土石流和洪災，直到週一清晨才離開，當時每小時風速125公里，最大陣風高達150公里。

    目前沒有傷亡報告，但呂宋島東部卡坦端內斯省（Catanduanes）有12名漁民在上周末出海後下落不明。南部八打雁省（Batangas）則有1艘遊艇沉沒，有7名船員獲救，但有1人下落不明。另據民防單位表示，至少有2萬5000人流離失所。

    莫拉菲預計週三登陸越南中部，風速可達135公里/小時，這將是越南一個月內第4度遭颱風襲擊，先前颱風肆虐帶來洪水和土石流，已在中部地區造成130人喪生，20人失蹤。

    越南政府準備撤離130萬人，總理阮春福已向恐遭莫拉菲侵襲的各省市發布緊急警告，他表示，「這是一個非常強大的颱風，將影響大範圍地區」。

    阮春福還將莫拉菲比作2017年在該國中部造成100多人死亡的丹瑞（Damrey）颱風。他已下令船隻靠岸，並要求安全部隊做好準備，動用直升機、坦克和其他運輸工具支援民眾。

    莫拉菲25日晚間登陸呂宋島後，強風暴雨肆虐了一整夜，造成11個地區發生土石流和洪災，直到週一清晨才離開。（歐新社）

    莫拉菲25日晚間登陸呂宋島後，強風暴雨肆虐了一整夜，造成11個地區發生土石流和洪災，直到週一清晨才離開。（歐新社）

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