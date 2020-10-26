軍情動態》俄國Su-57戰機新引擎亮相 號稱比F-35戰機引擎更猛

俄羅斯Su-57戰機將獲最新第5代升級版（5+）引擎，號稱將擁有全球最佳推力，圖為第5代升級版引擎。（擷取自俄國國防部紅星電視）

2020/10/26 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯Su-57戰機將獲最新第5代升級版（5+）引擎，號稱將擁有全球最佳推力，俄國聯合引擎公司（United Engine Corportation）分支機構設計局總監馬爾庫夫（Yevgeny Marchukov）對此表示，「這堪稱是第5代升級版引擎，些微超越第5代引擎，最新升級版引擎的特色，主要就是在對比推力、對比消耗以及比重上。

俄羅斯Su-57戰機將獲最新第5代升級版（5+）引擎，號稱將擁有全球最佳推力，圖為俄國Su-57戰機。（路透）

據《Defense World》報導，馬爾庫夫在接受俄國國防部紅星電視台（Zvezda TV）訪問時說，「世界上沒有其他引擎能產生這樣的推力，否則，這就沒意義了（創造如此強大的飛機引擎，壽命約為30到50年）」，而這是該計畫首次有高階人員出來描述第2階段開發的引擎特性。

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《Defense World》指出，不過，詳細數據仍然是秘密，如果以他說的話來詮釋這部引擎，那代表著俄國第2階段開發出來的引擎將比F-35所使用的F-135引擎更強大，而F-35也是全球多國行動中所使用過的唯一第5代戰機。

根據俄國紅星電視台發佈的影片，這款引擎目前仍在測試台上測試，代表尚在研發之中，或許幾年後才能真正裝上Su-57戰機進行實飛，目前Su-57戰機已經進入量產階段，首批所搭載的是AL-41FP引擎，預計2022年能夠正式進入俄國空軍服役。

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