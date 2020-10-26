油輪被挾持 英國出動神秘特種部隊登船營救船員

英國軍方登船解救被挾持船員，並拘捕劫船的7名偷渡者。（路透）

2020/10/26 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國位於英吉利海峽上的懷特島（Isle of Wight）周邊海域於25日傳出一艘油輪遭偷渡者挾持，軍方而出動「SBS」特種部隊登船，從偷渡者手中救出被挾持的船員，而英國國防部也發出聲明，指出英國部隊已經控制油輪，並拘捕挾持船員的偷渡者。

綜合媒體報導，遭挾持的利比亞籍油輪「中殿仙女座號」（Nave Andromeda），並由希臘航運公司營運，10月6日從奈及利亞拉哥斯出發，原先要在週日抵達英國南安普敦港，卻被發現在懷特島附近多次轉彎繞行，經過聯繫後研判該船可能遭到挾持，英國當地海岸警衛隊與軍方便開始進行應對。

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英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及內政大臣巴特爾（Priti Patel）授權武裝部隊登船解救遭挾船員，最後成功取得油輪控制權，並拘捕7名挾持船員的偷渡者，初步確認全體船員安全無虞，不過目前尚未得知偷渡者的挾持意圖為何。

而《路透》報導指出，前皇家海軍作戰官員派瑞（Chris Parry）指稱，英國軍方在此次營救行動中派出「SBS」（Special Boat Service）特種部隊介入，而SBS被視為是和「SAS」空降特勤隊同樣神秘的特種單位，並和美國的海豹（SEAL）部隊組成類似，對此英國國防部則拒絕證實SBS是否參與該行動。

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