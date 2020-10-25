自稱「亞裔」拜登粉絲狂譙挺川普亞裔：該死的中國佬

美國民主黨總統候選人拜登及其次子杭特「電郵門」持續延燒，網路近日瘋傳一部影片，一位自稱「亞裔」的拜登支持者（中）被側錄到，向支持現任總統川普的亞裔支持者怒嗆「你們這些愚蠢該死的中國佬（Chink）」。（圖擷自Twitter）

2020/10/25 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數9天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」持續延燒，家族醜聞疑雲重重；然而，網路近日瘋傳一部影片，一位自稱「亞裔」的拜登支持者被側錄到，向支持現任總統川普（Donald Trump）的亞裔支持者怒嗆「你們這些愚蠢該死的中國佬（Chink）」。

綜合媒體報導，在紐約21日一場支持川普連任的選舉集會，拜登的支持者站在街道兩旁示威，一位名為詹姆士（Nicolas James）的男子被拍到在現場脫下口罩，對著川普支持者們狂噴：「對，趕快給我錄下來，你們這些該死的婊仔囝，該死的中國佬！」

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針對詹姆士使用種族歧視性字眼「中國佬」（Chink）嗆聲，一名支持川普的亞裔女性怒斥其言論是「種族主義」，詹姆士則繼續跳針狂吼「去你的，你們這些婊仔囝」。

詹姆斯事發後在IG上為自己辯護，他指稱，「我所說的刻薄和仇恨是不可否認的，它在任何方面都不具有建設性，我知道這一點，但我不會為此道歉。這無關建設性，也並不是為了教別人怎麼做，更不是為了讓他們站在我這邊，它只是宣洩憤怒的手段，憤怒少數族裔崇尚暴力的法西斯政權，憤怒了看起來像我的人（亞裔）維護白人至上和反非洲裔」。

詹姆斯說，他不會就此事道歉，「如果有更多亞裔對我的所作所為有什麼看法，我願意傾聽你們的意見，我也願意談談這件事給你們帶來的感受，談談這件事對我們社區的影響」。詹姆斯的IG帳號目前已被設為私密。

Anti Trump agitator yells to film him calling an Asian Trump supporter a “dumb fucking chink” repeatedly pic.twitter.com/oo7Fxllh9m — barely informed with elad ????????‍♂️ （@elaadeliahu） October 21, 2020

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