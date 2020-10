自稱「亞裔」拜登粉絲狂譙挺川普亞裔：該死的中國佬

2020/10/25 22:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選進入倒數9天,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)及其次子杭特(Hunter Biden)「電郵門」持續延燒,家族醜聞疑雲重重;然而,網路近日瘋傳一部影片,一位自稱「亞裔」的拜登支持者被側錄到,向支持現任總統川普(Donald Trump)的亞裔支持者怒嗆「你們這些愚蠢該死的中國佬(Chink)」。

綜合媒體報導,在紐約21日一場支持川普連任的選舉集會,拜登的支持者站在街道兩旁示威,一位名為詹姆士(Nicolas James)的男子被拍到在現場脫下口罩,對著川普支持者們狂噴:「對,趕快給我錄下來,你們這些該死的婊仔囝,該死的中國佬!」

請繼續往下閱讀...

針對詹姆士使用種族歧視性字眼「中國佬」(Chink)嗆聲,一名支持川普的亞裔女性怒斥其言論是「種族主義」,詹姆士則繼續跳針狂吼「去你的,你們這些婊仔囝」。

詹姆斯事發後在IG上為自己辯護,他指稱,「我所說的刻薄和仇恨是不可否認的,它在任何方面都不具有建設性,我知道這一點,但我不會為此道歉。這無關建設性,也並不是為了教別人怎麼做,更不是為了讓他們站在我這邊,它只是宣洩憤怒的手段,憤怒少數族裔崇尚暴力的法西斯政權,憤怒了看起來像我的人(亞裔)維護白人至上和反非洲裔」。

詹姆斯說,他不會就此事道歉,「如果有更多亞裔對我的所作所為有什麼看法,我願意傾聽你們的意見,我也願意談談這件事給你們帶來的感受,談談這件事對我們社區的影響」。詹姆斯的IG帳號目前已被設為私密。

Anti Trump agitator yells to film him calling an Asian Trump supporter a “dumb fucking chink” repeatedly pic.twitter.com/oo7Fxllh9m