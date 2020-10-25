《禁止核武器條約》明年1月生效 唯一受害國日本卻沒簽署

僅管日本有民間人士呼籲日本政府應當加入《禁止核武器條約》，但日本政府基於國防因素而未加入。示意圖。（歐新社）

2020/10/25 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國自2017年開始提倡的《禁止核武器條約》，在宏都拉斯於24日簽署後，成員國數目終於達到生效所需的50國；條約將於90天後，也就是2021年1月22日正式生效。但美、英、法、俄、中等擁核大國並未加入，而身為核武器唯一受害國的日本也沒有參與此條約。

綜合外媒報導，《禁止核武器條約》於2017年在112個聯合國會員國的贊成下通過，其內容包括「禁止核武器的研發、擁有、儲存、轉移、實驗，或是以核武器進行威嚇」，但《禁止核武器條約》並沒有核查機制，而除了美、俄等列強沒有簽署條約外，以色列、印度、巴基斯坦、朝鮮等擁核國，以及美國「核保護傘」下的北大西洋公約組織、日本、韓國也並未加入此條約，因此效力受到質疑。

請繼續往下閱讀...

僅管日本國內有民間團體呼籲日本政府應當簽署及批准《禁止核武器條約》，但日本防衛大臣岸信夫日前曾表示，從擁核國沒有參加條約的角度來看，不得不對條約的有效性存疑。

非政府組織「國際廢除核子武器運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN）執行主任費恩（Beatrice Fihn）則表示「對日本政府仍希望讓核武器繼續合法的立場感到失望」，因為身為受害國的日本應該最知道何謂核武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法