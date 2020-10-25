在南韓享受醫保的外國人5年耗資600億 7成被中國人用掉

南韓負責執行醫療保險業務的機構「國民健康保險公團」（NHIC）近期發布一份報告指出，近5年中在南韓享有醫保待遇的外國人中，中國人佔超過7成，已領取的醫療保險金超過605.8億新台幣。圖為南韓醫院。（法新社）

2020/10/25 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓負責執行醫療保險業務的機構「國民健康保險公團」（NHIC）近期發布一份報告指出，近5年在南韓享有醫保待遇的外國人中，中國人佔超過7成，已領取的醫療保險金超過2.4兆韓元（約605.8億新台幣）；有國會議員表示，為杜絕有部分外國人以醫療為目的濫用南韓健保資源，有必要祭出相關防範措施。

根據《韓聯社》報導，國民健康保險公團這份報告提供的數據指出，從2015年到今年6月，醫保給付金額的前20國的外國人已領取超過3.4兆韓元（約858.2億新台幣）；若依國家分類來看，中國人領取的醫保金規模最龐大，占整體外國人的71.6%，領取約2.4兆韓元，之後依序為越南的2153億韓元（約54.3億新台幣）與美國的1832億韓元（約46.2億新台幣）。

請繼續往下閱讀...

另外，有約33萬名外國人虛報冒領的醫保金，總金額高達約316億韓元（約7.9億新台幣），但其中只有約一半的金額被政府成功追回，僅161億韓元（約4億新台幣）。

南韓國會的保健福祉委員會的委員之一、反對黨的國民力量黨議員姜起潤表示，有部分外國人以醫療為目的入境，在南韓享受醫療費用的保險優惠後立即出國，或在短期停留申領到醫保補貼後返國的情況正在發生，因此有必要制定居住期等防範措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法