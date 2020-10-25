軍情動態》共軍只有2分鐘可逃 美新型潛艦將配備高超音速飛彈

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）宣布將逐步在新型維吉尼亞級潛艦、朱瓦特級驅逐艦、伯克級驅逐艦配備高超音速飛彈。南韓軍情專家分析，若美軍潛艦在黃海驟然發難，中國部隊只有1至2分鐘的時間可以疏散。維吉尼亞級潛艦示意圖。（路透）

2020/10/25 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕來不及逃了！美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）視察緬因州樸茨茅斯海軍造船廠（Portsmouth Naval Shipyard）後，宣布將逐步在新型維吉尼亞級潛艦、朱瓦特級驅逐艦、伯克級驅逐艦配備高超音速飛彈。南韓軍情專家對此表示，若美軍潛艦在朝鮮半島西側的黃海驟然發難，中國部隊只有1至2分鐘的時間可以疏散。

據《美國國防新聞週刊》報導，歐布萊恩表示，美國海軍將提供高超音速飛彈的能力，從更遠的地方就讓目標處於危險當中，畢竟對於海軍來說，如何在中國與亞太地區獲得更大的威嚇力是至關重要的。不過，這涉及到更換船艦的發射器，耗資龐大而且將占用到造船廠的運營，因此替代方案便是研發出新的彈體設計。

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據《東亞日報》報導，美軍的遠程高超音速飛彈武器（LRHW），裝有「極音速滑翔彈頭（hypersonics glide body，C-HGB）」，原本是由陸基發射車運載並發射，外傳有可能部署在駐韓美軍的群山基地，距離中國北京僅1000公里，而LRHW的射程達到1600公里之遠。

原本做為美國陸軍使用的LRHW，彈體部分長達10公尺，無法安裝在海軍潛艇或驅逐艦的垂直發射器上。因此，美國海軍正在開發長度約7公尺的固體燃料火箭來搭載C-HGB彈頭，而且在最近的試射當中，美軍高超音速飛彈擊中目標的誤差竟然只有15公分，比巡弋飛彈更加精準。

於今年開始建造的維吉尼亞級奧克拉荷馬號潛艦，預計將於2024年服役並成為首艘配備高超音速飛彈的潛艦。維吉尼亞級潛艦是水面下無聲的殺手，即使以25節（約時速46公里）的速度前進，也比上一代洛杉磯級潛艦5節（約時速9公里）的噪音還要小，可以說是近海作戰的沉默死神。

假如維吉尼亞級潛艦攜帶高超音速飛彈潛入黃海後發射，對於中國來說完全就是災難，因為這片海域距離中國北京約600至700公里，比陸上的南韓群山基地更近，1枚高超音速飛彈可以在6至7分鐘內到達北京。

更有甚者，如果維吉尼亞級潛艦在黃海朝著山東半島挺進，那麼飛彈到達的時間能夠縮短至4到5分鐘。更可怕的是，高超音速飛彈只有到升空到一定的高度後，中國才能掌握到有飛彈襲來，因此部隊大概只有1至2分鐘的時間可以撤離。

換句話說，美國有能力在打擊北京的範圍內部署誤差15公分的精確攻擊，而中國幾乎沒有辦法可以攔截高超音速飛彈，就連俄羅斯下一代防空系統S-500也無法應對高超音速武器。

因此，美國海軍艦艇一旦配備高超音速飛彈將改變印度太平洋地區的戰略平衡，隨著這種武器出現，中國解放軍恐怕難以和美軍抗衡。

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