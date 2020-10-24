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    川普贏戰役、拜登贏戰爭 共和黨策士：川普難再創逆轉勝奇蹟

    川普23日在佛州造勢。（法新社）

    川普23日在佛州造勢。（法新社）

    2020/10/24 23:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與民主黨總統候選人拜登，結束最後一場辯論會後，均立即投入各州造勢衝刺，在拜登民調持續保持領先的情況下，川普陣營寄望再創4年前打破各大民調預測，奇蹟般勝選。不過，共和黨民調專家和策士倫茨（Frank Luntz）認為，川普沒有足夠時間追上拜登，即使民調再次失準，也「幾乎不可能」逆轉勝。

    倫茨23日接受美國媒體CNBC訪問，針對當天的川普、拜登辯論會，指出川普在辯論會上勝過拜登，「但是這將不足以讓他贏得連任」。他說，這場「小勝利」，讓川普爭取到一些尚未決定投給誰的選民，並且縮小比賽差距，「但是最終，我想是拜登贏得這場戰爭」。剩下這11天不夠讓川普趕上拜登在全國和搖擺州的領先幅度。

    他認為，4年前民調失準，但是當時民主黨候選人希拉蕊僅領先幾個百分點，這次拜登的民調領先幅度，超過任何統計誤差，而且，這次民調專家都謹慎得多。

    他還指出，辯論會最後一個提問「若當選總統，在就職演說要對沒有投給你的人說什麼」，川普以批評拜登為何不適合擔任總統作為回答，有力但是調性負面，拜登則說「我是代表全民的總統」，充滿正面、積極性，是拜登得以贏得選民民心的理由。

    拜登22日搭機準備前往田納西州參加最後一場辯論會，與記者談話。（美聯社）

    拜登22日搭機準備前往田納西州參加最後一場辯論會，與記者談話。（美聯社）

    拜登的支持者23日在川普於佛州造勢場外「踢館」。（法新社）

    拜登的支持者23日在川普於佛州造勢場外「踢館」。（法新社）

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