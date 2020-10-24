美國阿嬤向小布希看齊！ 102歲完成「跳傘」壯舉

參與過二戰的102歲人瑞阿嬤貝莉（見圖）近日效法美國前總統小布希，在馬里蘭州完成高齡「跳傘」的壯舉，了卻人生清單的一項心願。（圖擷取自Facebook）

2020/10/24 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕年齡對她只是數字，參與過二戰的102歲人瑞阿嬤貝莉（Millie Bailey）近日效法美國前總統小布希（George Bush），在馬里蘭州（State of Maryland）完成高齡「跳傘」的壯舉，了卻人生清單的一項心願。

根據《時人》雜誌（People）報導，二戰榮退的貝莉阿嬤19日在「巴爾的摩跳傘公司」（Skydive Baltimore）的幫助下，達成心願清單「仿效小布希立定要在75、80、85、90歲高齡跳傘」的壯舉。

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貝莉事接受採訪說：「我一直以為會很刺激，當我們在高空翻滾的時候，我有一度覺得自己獨自漂浮在空中，並想著我的傘兵到哪去了？」

貝莉1918年出生在美國華府特區（Washinton D.C.），之後在1942年加入美國婦女軍，直到1946年退伍。貝莉受到現任總統川普（Donald Trump）和已故眾議員以利亞‧卡明斯（Elijah Cummings）的推崇，並曾接受前總統歐巴馬（Barak Obama）的接見。

貝莉的心願清單還有不少事項，其中一項是「與前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）見面」。回顧自己的一生，貝莉表示，「我有很多事情能購回憶，感到很高興，為自己能做到這一切感到幸福」。

在2018年12月時，澳洲就有一名高齡人瑞阿嬤成功完成跳傘挑戰，並以102歲193天的高齡寫下全球最年長跳傘者紀錄。

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