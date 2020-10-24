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    南韓流感疫苗接種增至48死 當局：研判和疫苗應無直接關係

    南韓民眾施打流感疫苗後死亡的事件增至48起，但當局表示疫苗和死亡之間應無直接關係。（路透）

    南韓民眾施打流感疫苗後死亡的事件增至48起，但當局表示疫苗和死亡之間應無直接關係。（路透）

    2020/10/24 15:43

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓陸續傳出民眾施打流感疫苗後死亡的事件，截至目前為止已增至48死，南韓疾病管理廳長鄭銀敬今（24日）表示，疫苗和死亡之間應無直接關係，不過當局仍會持續追蹤並深入調查。

    《YTN》報導，鄭銀敬透露，南韓國內總共回報了1154起注射流感疫苗後的不良反應（付費疫苗306件，公費疫苗848件），其中177例是注射部位出現局部反應、245例過敏、204例發燒和480例其他症狀，死亡案例則有48起。

    就死者方面而言，大多數都是70歲至80來歲的老者，包括22名7旬老人和16名8旬老人。另外，當局已解剖20名死者，目前出爐的初步解剖結果共有13份，其中8人死於心血管疾病，2人為腦血管疾病，剩下3人的死因還需要展開進一步的檢驗。

    審查流感疫苗與死亡事件是否有因果關係的專家小組指出，在他們調查的26起病例之間，有6例確定與疫苗無關，至於剩下的20例，他們認為疫苗並非是導致死亡的因素，還需要確切的解剖結果來確認死因。

    因此，專家小組目前的結論是，流感疫苗和接種者死亡之間應該沒有直接關係。

    鄭銀敬則強調，世界衛生組織和國內專家都建議必要的話還是要接種流感疫苗，尤其是高危族群注射疫苗的好處更大。

    但鄭銀敬也呼籲，民眾不用急於跑去施打疫苗，應該要在身體狀況良好的時候接種即可，注射當天可以多喝水補充水分，並向醫療人員告知自己的慢性疾病或過敏史。

    在接種疫苗後，建議民眾在醫療機構中觀察15至30分鐘，看看是否有出現不良反應，並採取安全預防措施，例如在接種當天休息一下不要太過勞累。

    鄭銀敬說，流感疫苗注射部位有時可能會有疼痛、發紅、腫脹等輕微的不良反應，或者會有發燒或噁心的症狀，但大多數在1至2天內都會得到改善。不過，假如在接種疫苗後出現呼吸困難、蕁麻疹或嚴重頭暈目眩的情況，還是要立即就醫。

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