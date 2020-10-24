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    大阪道頓堀大螃蟹服役24年傳「過勞傷害」 卸下2腳今日修好了！

    道頓堀螃蟹料理店「蟹道樂」的巨大螃蟹招牌日前傳出有破損情況，卸下兩隻腳維修，今日已完成修復。（翻攝推特かにぼん【かに道楽公式】）

    道頓堀螃蟹料理店「蟹道樂」的巨大螃蟹招牌日前傳出有破損情況，卸下兩隻腳維修，今日已完成修復。（翻攝推特かにぼん【かに道楽公式】）

    2020/10/24 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕一提到日本大阪道頓堀，多數人可能會聯想到「固力果（Glico）」奔跑人招牌地標，不過螃蟹料理店「蟹道樂（かに道楽）」的巨大電動螃蟹招牌，可能對饕客而言印象更深刻；然而20日，服役24年間全天候無休的蟹道樂大螃蟹傳出「過勞傷害」，2隻蟹腳根部出現破損情況，因此遭到拆除，所幸經過維修後，大螃蟹招牌已在今日「恢復健康」。

    蟹道樂官方推特20日上傳了大螃蟹卸下2隻腳的照片，表示連續24年工作的螃蟹招牌出現損壞情況，2隻蟹腳根可能有破損，因此將其卸下維修。

    這件事在推特上引起日本網友關注，不少當地網友都跑到現場去「探視」這位受傷的老朋友，希望它早日康復，還有網友用積木拼出螃蟹招牌斷腳模樣，官方也轉推分享網友的關心。

    維修完畢的蟹腳終於在今日送回，於日本當地時間上午1時左右開始進行安裝作業，耗時4小時候，終於再讓大螃蟹回到客人們熟悉、充滿活力的姿態。

    「蟹道樂」巨大螃蟹招牌原本的模樣。（彭博）

    「蟹道樂」巨大螃蟹招牌原本的模樣。（彭博）

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