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    愛車停路邊慘被刮花！ 嬌美「兇手」犯罪過程全曝光

    新加坡聖淘沙一隻孔雀經過一輛光潔的汽車時，誤以為倒影是自己的競爭對手，又啄又抓的攻擊車子，造成無數刮痕。車輛示意圖。（歐新社）

    新加坡聖淘沙一隻孔雀經過一輛光潔的汽車時，誤以為倒影是自己的競爭對手，又啄又抓的攻擊車子，造成無數刮痕。車輛示意圖。（歐新社）

    2020/10/24 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕特別！近來，新加坡聖淘沙一位路人拍攝的19秒短片瘋傳網路，一隻孔雀經過一輛光潔的汽車時，誤以為倒影是自己的競爭對手，又啄又抓地攻擊車子，造成無數刮痕，網友看了紛紛笑回，「這就是為什麼我不洗車的原因！」

    綜合外電報導，從影片畫面中可見，當時肇事孔雀經過路邊停車格時，停留在一輛表面光潔的黑色汽車前面，錯把自己的倒影當作另外一隻雄孔雀，開始展翅威嚇，看到對方也做出相同動作後，立刻開始攻擊，不斷用喙啄咬，還跳起來用腳爪踹抓，而整個過程都被路人拍攝下來，上傳網路後立刻引發熱議。

    對此，網友紛紛笑回，「這就是為什麼我不洗車的原因，大量的污垢和無光澤的表面，沒有孔雀會在上面看見自己，因而攻擊我的車」。據悉，這不是第一起孔雀攻擊汽車的案例，先前在新加坡動物園就有孔雀追逐、啄抓計程車，英國也有多起案例，大多數人認為孔雀攻擊車輛是試圖驅趕入侵自己領域的對手，還有人認為在交配季節更容易發生此事。

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