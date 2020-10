愛車停路邊慘被刮花！ 嬌美「兇手」犯罪過程全曝光

2020/10/24 10:40

〔即時新聞/綜合報導〕特別!近來,新加坡聖淘沙一位路人拍攝的19秒短片瘋傳網路,一隻孔雀經過一輛光潔的汽車時,誤以為倒影是自己的競爭對手,又啄又抓地攻擊車子,造成無數刮痕,網友看了紛紛笑回,「這就是為什麼我不洗車的原因!」

綜合外電報導,從影片畫面中可見,當時肇事孔雀經過路邊停車格時,停留在一輛表面光潔的黑色汽車前面,錯把自己的倒影當作另外一隻雄孔雀,開始展翅威嚇,看到對方也做出相同動作後,立刻開始攻擊,不斷用喙啄咬,還跳起來用腳爪踹抓,而整個過程都被路人拍攝下來,上傳網路後立刻引發熱議。

請繼續往下閱讀...

對此,網友紛紛笑回,「這就是為什麼我不洗車的原因,大量的污垢和無光澤的表面,沒有孔雀會在上面看見自己,因而攻擊我的車」。據悉,這不是第一起孔雀攻擊汽車的案例,先前在新加坡動物園就有孔雀追逐、啄抓計程車,英國也有多起案例,大多數人認為孔雀攻擊車輛是試圖驅趕入侵自己領域的對手,還有人認為在交配季節更容易發生此事。

Peacock tries to assert its alpha maleness by attacking its own reflection pic.twitter.com/GRqof8fWXD