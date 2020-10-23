舉步蹣跚身體搖擺！習近平演說後步伐異常模樣曝光

習近平23日在人民大會堂讀稿、走路姿勢，均被外媒發現異常。（歐新社）

2020/10/24 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平23日在北京人民大會堂「抗美援朝70週年紀念大會」發表演說，卻被外媒發現4個句子看稿3次，且40分鐘演說結束後，走出會場的步伐明顯與進場時更為不穩，身體還向兩側搖擺。

綜合中國官媒報導，中國領導人習近平和中共國家副主席王岐山及其他政治局常委都出席「抗美援朝70週年紀念大會」，習近平發表演說指稱，「偉大的抗美援朝戰爭，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平」，以及「帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試」。

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根據《希望之聲》報導，習近平當時嗆：「讓世界知道『現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的』」，但這4句話竟讓他低頭看稿多達3次，習近平後來提到「決不會允許任何人，任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」時，低頭看了4次稿，脫稿時間長達3秒。

根據《自由亞洲電台》報導，習近平在這40分鐘的演說中，每次提到「對抗外敵」的情節時，音量都會比較大聲，而在他離開會場時，邁開的步伐明顯與進場時出現差異，他入場時呈現昂首闊步狀，但離場時竟然步履蹣跚，身體還向兩側搖擺，右側肢體也略為往前傾。

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