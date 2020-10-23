印度慶祝「女神節」 習近平變惡魔雕像「人頭落地」

2020/10/23 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國的邊境衝突至今仍然無解，拉達克地區（Ladakh）持續緊張，在印度西孟加拉邦21日起開始為期5天的傳統民俗慶典，活動將中國領導人習近平變成惡魔雕像，並讓它「人頭落地」。

根據印度《Times Now》、《The Free Press Journal》報導，西孟加拉邦21日起慶祝「杜爾加女神節」（Durga Puja Festival），委員會對此提出了各種獨特的想法和主題，在巴哈拉姆普爾 （Berhampore）、穆爾斯希達巴德 （Murshidabad）城鎮，出現的創意布置與中國和印度在拉達克地區發生的衝突有關。

當地1張布置顯示，杜爾加女神以獅子咬下了牛魔王馬希沙（Mahishasura）的頭顱，但是這個被殺死的惡魔，竟然被做成中國領導人習近平的雕像，習的頭顱掉落地面時還露出一抹微笑，在印度教裡，牛魔王馬希沙擅長騙人，會以各種形式來追求邪惡，因此這種表現方式被印度網友認為符合印方民族主義。

根據印度教經典，杜爾加女神戰勝牛魔王馬希沙，在印度教徒心目中，杜爾加代表著「邪不勝正」，據了解，該雕像由印度製造商「Ashim Pal」所製作，畫面曝光後引發印度社會廣泛好評。

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