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    震央位置重疊！ 四川3天連5震 地震局：是2008年餘震

    四川綿陽市北川縣今日淩晨發生三次地震，且三次地震位置幾乎完全重疊，加上前兩天也發生地震，該地已連續三天發生地震，共發生了5次地震，讓當地不少網友擔心直呼：「3天5次地震，這個真的不奇怪嗎？」（圖擷取自中國地震台網）

    四川綿陽市北川縣今日淩晨發生三次地震，且三次地震位置幾乎完全重疊，加上前兩天也發生地震，該地已連續三天發生地震，共發生了5次地震，讓當地不少網友擔心直呼：「3天5次地震，這個真的不奇怪嗎？」（圖擷取自中國地震台網）

    2020/10/23 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽市北川縣今（23）日淩晨發生三次地震，且三次地震位置幾乎完全重疊，加上前兩天也發生地震，該地已連續三天發生地震，共發生了5次地震，讓當地不少網友擔心直呼：「3天5次地震，這個真的不奇怪嗎？」對此，四川省地震局表示，這5起地震均為2008年汶川地震的餘震，屬於正常現象。

    根據中國地震台網數據顯示，四川北川23日01時12分、01時41分、02時24分（北緯31.84度 東經104.17）分別發生了芮氏規模3.0、2.8以及3.0的地震，震源深度均為18公里。

    中國地震台微博帳號發布相關訊息，讓不少當地網友感到震驚，紛紛留言「汶川大地震的北川已經受過重創，希望已經重生的新北川平安無事」、「感覺還回來次大的，這是前兆」、「3天發生5次地震，地點還迷之重合」、「千萬要提高警惕啊！三次大概都在同一位置！」、「庚子年果然流年不利」、「怎麼最近四川地震頻繁啊」。

    四川北川除了今日一天三震，若加上21日12時04分發生4.6地震，震源深度17公里；22日11時03分，該位置再度發生4.7地震，震源深度20公里，等於在3天內共發生了5次地震。

    綜合中媒報導，對此，四川省地震局表示，連續三天的5起地震均為2008年汶川地震的餘震，屬正常餘震序列衰減活動。四川省地震局將密切追蹤餘震發展，加強分析研判。

    另外，成都高新減災研究所所長王暾也表示，北川處於龍門山地震帶上，在地震帶上的任何地點都可能發生地震，屬於正常現象。

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