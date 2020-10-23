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    中國翻拍真人版《棋靈王》 預告片釋出自家網友崩潰了

    2020/10/23 18:46
    看見翻拍的中國版《棋靈王》，中國網友全都跳腳。（圖取自微博）

    看見翻拍的中國版《棋靈王》，中國網友全都跳腳。（圖取自微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動漫《棋靈王》風靡台灣，現在被中國製片公司翻拍成真人版連續劇《棋魂》，原主角「進藤光」變成「時光」，「塔矢亮」變成「俞亮」，「佐為」變成「褚嬴」，預告片釋出立刻讓中國網友崩潰了。

    根據中國《新浪網》報導，中國「愛奇藝（QIY）」製作網路連續劇《旗魂》，改編自日本知名動漫《棋靈王》，劇情介紹顯示，小學6年級的主角「時光」缺錢花用，到爺爺家尋寶，翻出舊棋盤後被古代棋士「褚嬴」附身，在進軍圍棋界的路上與對手「俞亮」競爭。

    真人版「佐為」被改名「褚嬴」，容貌、裝扮令中國網友崩潰。（圖取自微博）

    真人版「佐為」被改名「褚嬴」，容貌、裝扮令中國網友崩潰。（圖取自微博）

    不過，該部《旗魂》融合大量中國元素，除了人物名字全被置換之外，還融入中國校園生活、圍棋界現況，甚至連寺廟和尚都成為劇中人物，連續劇海報也模仿日本動漫《棋靈王》的繪製風格，讓「時光」、「俞亮」、「褚嬴」全登上版面，該連續劇預定在10月27日開始透過該公司影音平台開始播送。

    許多中國網友見到預告片，都認為慘不忍睹，紛紛留言砲轟「我的佐為我的塔矢亮，為什麼要翻拍不倫不類的」、「那預告想罵人，不會拍就別怕，拍你的圍棋少年不行嗎？」、「我靠，我看到劇照了，那演的是佐為？你管這玩意叫佐為？整的麼玩意兒啊？」、「編劇們的大腦都在幹嘛，請問」。

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