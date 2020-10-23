惡習難改！ 可愛柴柴走失飼主祭賞金急尋 發現時慘成「盤中飧」

愛犬走失，飼主急賞2萬多元尋狗，誰知愛犬下場竟慘成餐桌上的肉塊。（圖擷取自微博）

2020/10/23 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國吃狗肉的惡習時常為外界所詬病，日前在山東省青島市一名狗飼主所養的柴犬走失，急著貼出尋狗啟事，希望能盡快找回愛犬。沒想到最後發現愛犬是被一水果攤老翁牽走，且已慘變「盤中飧」，讓飼主相當難過，網友也紛紛痛批老翁冷血。

綜合媒體報導，這名劉姓飼主在青島市經營一間寵物咖啡廳，店內養了近10隻柴犬，其中一隻近2歲的「大福」，與劉男感情尤其深厚，但在本月5日走失，讓劉男急得到處尋找，無奈未果只得在隔天貼出尋狗啟事，並懸賞5000元人民幣（約新台幣22000元）。

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之後劉男在調閱監視器時，發現大福疑似被附近一名擺水果攤的老翁牽走。事後劉男表示，因為在此之前有貼出賞金尋狗，聯絡到老翁時就表示願意給錢以換回愛犬，就算對方不願也能再多給些，但對方卻說沒看見大福。

最後劉男親自登門拜訪，卻看見老翁家裡的餐桌上放著一堆肉塊，當下便感覺到不對勁，追問老翁是否將愛犬殺掉，但對方卻矢口否認，辯稱是雞肉，還放話讓劉男拿去檢驗，似乎「問心無愧」。最後劉男將肉塊帶去寵物醫院檢驗，找到為其植入的寵物晶片，但回頭要找老翁理論索賠時，對方早已不知去向，難過的劉男只能報警求助，但中國並沒有完善的動物保護相關法條。

該消息在網路上傳開以後，紛紛痛批殺狗老翁，「太缺德了，就差這口肉吃嗎？偷人家的狗吃太噁心了」、網民均大罵老翁冷血，「太缺德了，就差這口肉吃嗎？偷人家的狗吃太噁心了」、「作為養狗的人，看到這個真的覺得太心痛了，希望所有小動物都能夠被溫柔的對待。」、「這老頭肯定經常宰殺狗肉，是個慣犯，不追究責任，就是社會對他的縱容」、「這也算偷竊，或是故意損壞他人財物啊」。

劉姓飼主調閱監視器發現，愛犬被附近一名擺水果攤的老翁牽走。（圖擷取自微博）

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