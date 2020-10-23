為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美日加大選週「利劍演習」 4架B-1B轟炸機進駐關島

    2020/10/23 17:02
    美軍派出4架B-1B進駐關島。圖為8月19日3架B-1B與日本戰機進行演訓。（歐新社檔案照）

    美軍派出4架B-1B進駐關島。圖為8月19日3架B-1B與日本戰機進行演訓。（歐新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍、日本海上自衛隊、加拿大皇家海軍本月26日將在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword），美國太平洋空軍目前已派出4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機進駐關島，美軍透露，「我們的終極實力是聯合部隊的殺傷力。」

    美國、加拿大、日本將參加2020年的利劍軍演。圖為2018年利劍軍演。（歐新社檔案照）<br /><br /><p>

    美國、加拿大、日本將參加2020年的利劍軍演。圖為2018年利劍軍演。（歐新社檔案照）



    美國太平洋艦隊公告，美、日、加3國26日起至11月5日，將在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword），內容包括奪島演習，範圍涵蓋日本本土至沖繩縣的周邊海域，美國將動員海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍約9000名官兵，日方屆時將派出3.7萬名自衛隊員、20艘艦艇、航空器170架參加演習，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate） 也將參加演習當中的海上訓練部分。

    美軍指出，「我們的終極實力是聯合部隊的殺傷力。」（圖取自美國太平洋空軍）

    美軍指出，「我們的終極實力是聯合部隊的殺傷力。」（圖取自美國太平洋空軍）

    美國太平洋空軍宣布，第9遠征轟炸中隊的4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機21日已進駐關島安德森空軍基地，與盟國、聯合部隊一起進行培訓，在降落之前，B-1B轟炸機與日本航空自衛隊（JASDF）的16架F-15、2架F-2進行聯合演訓，地點位於日本海附近，同時也與美利堅號兩棲突擊艦 （USS America LHA-6）聯合演訓。

    太平洋空軍指出，目前已經修改部隊部署模式，使戰略轟炸機能在印太地區作戰。（圖取自美國太平洋空軍）

    太平洋空軍指出，目前已經修改部隊部署模式，使戰略轟炸機能在印太地區作戰。（圖取自美國太平洋空軍）

    美利堅號兩棲突擊艦指揮官佛斯特（Luke Frost）指出，「我們在印太地區的終極實力是聯合部隊的殺傷力。」「利用海軍和空軍的頂級能力，進行綜合防空和海上控制作戰。」太平洋空軍指出，目前已經修改部隊部署模式，使戰略轟炸機能在印太地區作戰，增加任務彈性度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    持續往北方前進！雷根號航行南海 縮時影片曝光
    2020/10/18 16:54

    持續往北方前進！雷根號航行南海 縮時影片曝光
    現身中沙群島！美軍雷根號航艦傳朝台灣方向航行
    2020/10/16 16:57

    現身中沙群島！美軍雷根號航艦傳朝台灣方向航行

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    證實中方憂慮！第七艦隊：雷根號航艦打擊群已回南海
    2020/10/15 19:53

    證實中方憂慮！第七艦隊：雷根號航艦打擊群已回南海
    美艦通過台灣海峽！國防部證實：鄰近海空一切正常
    2020/10/14 20:12

    美艦通過台灣海峽！國防部證實：鄰近海空一切正常

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    軍情動態》美大選共軍侵台？美日加大選週舉行「利劍」奪島軍演
    2020/09/26 06:09

    軍情動態》美大選共軍侵台？美日加大選週舉行「利劍」奪島軍演
    國際今日熱門
    疫情期間貨運量激增 南韓快遞員過勞死今年已13起
    2020/10/22 18:43

    疫情期間貨運量激增 南韓快遞員過勞死今年已13起

    影片爆紅！搶吹妹妹生日蠟燭還挑釁 姊姊超生動表情笑翻網友
    2020/10/22 19:23

    影片爆紅！搶吹妹妹生日蠟燭還挑釁 姊姊超生動表情笑翻網友 影片

    拜登租美鐵列車跑選戰 共和黨質疑：佔用鐵路資源
    2020/10/22 20:23

    拜登租美鐵列車跑選戰 共和黨質疑：佔用鐵路資源

    香港新聞自由滿意度創新低！ 最新民調：比主權移交時還慘
    2020/10/22 21:28

    香港新聞自由滿意度創新低！ 最新民調：比主權移交時還慘

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播