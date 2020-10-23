美日加大選週「利劍演習」 4架B-1B轟炸機進駐關島

2020/10/23 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍、日本海上自衛隊、加拿大皇家海軍本月26日將在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword），美國太平洋空軍目前已派出4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機進駐關島，美軍透露，「我們的終極實力是聯合部隊的殺傷力。」

美國太平洋艦隊公告，美、日、加3國26日起至11月5日，將在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword），內容包括奪島演習，範圍涵蓋日本本土至沖繩縣的周邊海域，美國將動員海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍約9000名官兵，日方屆時將派出3.7萬名自衛隊員、20艘艦艇、航空器170架參加演習，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate） 也將參加演習當中的海上訓練部分。

美國太平洋空軍宣布，第9遠征轟炸中隊的4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機21日已進駐關島安德森空軍基地，與盟國、聯合部隊一起進行培訓，在降落之前，B-1B轟炸機與日本航空自衛隊（JASDF）的16架F-15、2架F-2進行聯合演訓，地點位於日本海附近，同時也與美利堅號兩棲突擊艦 （USS America LHA-6）聯合演訓。

美利堅號兩棲突擊艦指揮官佛斯特（Luke Frost）指出，「我們在印太地區的終極實力是聯合部隊的殺傷力。」「利用海軍和空軍的頂級能力，進行綜合防空和海上控制作戰。」太平洋空軍指出，目前已經修改部隊部署模式，使戰略轟炸機能在印太地區作戰，增加任務彈性度。

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