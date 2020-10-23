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    醉點麥當勞漢堡！她備註「不要麵包、肉、菜」店員神解

    加拿大一名女子喝醉後向麥當勞訂購了一個漢堡，並在備註欄寫著多項要求，包括「不要芥末、洋蔥、醃黃瓜」，甚至「不要肉餅、麵包」，而收到訂單的店員卻淡定又敬業的完成上述所有要求，讓網友一片叫好。（圖擷取自IG@jodypooole）

    加拿大一名女子喝醉後向麥當勞訂購了一個漢堡，並在備註欄寫著多項要求，包括「不要芥末、洋蔥、醃黃瓜」，甚至「不要肉餅、麵包」，而收到訂單的店員卻淡定又敬業的完成上述所有要求，讓網友一片叫好。（圖擷取自IG@jodypooole）

    2020/10/23 15:44

    〔即時新聞／綜合報導〕有趣！加拿大一名女子喝醉後向麥當勞訂購了一個漢堡，並在備註欄寫著多項要求，包括「不要芥末、洋蔥、醃黃瓜」，甚至「不要肉餅、麵包」，而收到訂單的店員卻淡定又敬業的完成上述所有要求，讓網友一片叫好。

    根據《福斯新聞》報導，這名女子凱特·普爾（Kate Poole）前一天晚上與丈夫喝了幾杯小酒，隔天決定點麥當勞漢堡以解宿醉，沒想到卻疑似未酒醒而留了許多奇葩備註，而店員也熟練的處理了這筆棘手訂單，給她「兩包番茄醬」！而得知此事的普爾丈夫也把收據PO網分享，引發網友熱議。

    對此，網友紛紛笑回，「什麼都沒有的漢堡！」、「這不是宿醉，是還在醉！」、「這是我最喜歡的趣聞，我到現在還在笑」，也有許多人好奇這份特製餐點的價格，「他們跟你收了原價嗎？」，普爾本人則笑回，「當然了！」目前麥當勞尚未回應此事。

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