希特勒類比金正恩、林肯最嚴重種族主義者...拜登辯論會金句連發！

美國民主黨總統候選人拜登在辯論會上金句連連。（彭博社）

2020/10/23 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選最終場辯論今日登場，其中民主黨總統候選人拜登在辯論會上「金句連發」，不僅在種族議題上直呼「林肯是最嚴重的種族主義者」、在北韓議題表示和金正恩來往就像「和希特勒合作」，更在能源議題上表示自己從沒有反對挖石油。

川普稱解決歐巴馬北韓爛攤子 拜登：希特勒侵略歐洲前，美國也跟他很好

川普在辯論會上指出，美國前總統歐巴馬上任時表示，美國和北韓可能會發生核子戰爭，不過他有自信美國和北韓可以建立友好關係，並說他和北韓領導人金正恩關係很好。

請繼續往下閱讀...

不過拜登表示，川普的北韓好兄弟金正恩「是個流氓欸！」更說川普將金正恩視為「好兄弟」，就像是外交上和希特勒合作，直呼「我們在希特勒侵略歐洲前，也跟他關係很好，拜託一下好不好！」

川普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：「你的林肯」就是嚴重種族主義者！

在面對種族政策時，川普表示自己是繼解放黑奴的林肯，對美國非裔黑人最有貢獻的美國總統，並批評拜登從47年來，沒有對此種族議題做過有建設性的事情，只有在1994年稱呼黑人社群是「超級掠食者」。

然而，拜登則反擊稱，川普每次都在種族議題上「火上澆油」，還直呼川普口中的林肯就是美國近代史上「最嚴重的種族主義總統」。

拜登稱從未反對挖石油 還要川普「把影片放上網路啊！」

在能源議題上，拜登表示他的能源政策不僅能讓環境乾淨，還可以創造數百萬就業機會。拜登還說，他從沒有反對開採頁岩油，還非常支持這項技術，更說頁岩油不是問題，那只不過是「另一種石油」。

川普則反擊拜登明明就表示反對挖石油，但到賓州之後卻改口；拜登則挑釁川普，要他將他說過「反對」的影片放到網路上。而川普也在拜登「宣戰」之後，立刻在推特上PO出一系列拜登和副總統候選人賀錦麗反對頁岩油開採的言論剪輯影片，並諷刺「幹得好啊！拜登」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法