掃蕩兒童剝削罪行！ 澳洲警逮44嫌犯 拯救16名無辜稚童

克肖表示，澳警和相關機構將會持續不間斷的查緝、起訴涉及剝削兒童的罪犯。（歐新社）

2020/10/23 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕守護兒童，打擊犯罪刻不容緩！在縝密調查之後，澳洲警方近期在國內逮捕並針對44名涉嫌持有或製造剝削兒童素材的嫌犯，並對嫌犯提出共350項控訴；據澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）說法，這次的緝捕行動共使16名孩童因此免於受到傷害。

根據《BBC》報導，警方就透過網路傳播的涉及虐待兒童的影像及影片進行長達一年的調查，展開逮捕行動後，截至最新，已在國內各地逮捕44名涉案人士，警方已對相關人等提起共350項與持有或製造剝削兒童素材等相關罪名之控訴。

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警方指出，嫌犯使用雲端空間來分享犯行成果，並描述其中一些證據令人感到可憎；澳洲聯邦警察局長克肖（Reece Kershaw）表示，在這類案件中，識別及營救受害者分秒必爭，而澳洲投入了上百名警力及其他專家在全國範圍內盡全力調查，所幸終有斬獲。

警方分別在維多利亞州和昆士蘭逮捕11人、南澳州逮捕9人、新南威爾斯州逮捕8人、西澳州逮捕7人、塔斯馬尼亞州逮捕5人，以及澳州首都特區逮捕1人；嫌犯年齡介於19至57歲之間，在建築、運輸、執法部門和觀光服務業等產業工作。

克肖嚴正表示，「孩子不是商品」，同時強調澳警和相關機構將會持續不間斷的查緝、起訴罪犯；據澳警統計，今年警方從兒童剝削中拯救了134名兒童，其中67人不是澳洲公民。

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