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    9歲女童遭性侵棄屍 嫌犯被500居民圍毆致死

    阿根廷9歲女童莉奎遭姦殺，嫌犯圭瑪斯被當地民眾發現後以刀械毆打致死。（圖擷自推特）

    阿根廷9歲女童莉奎遭姦殺，嫌犯圭瑪斯被當地民眾發現後以刀械毆打致死。（圖擷自推特）

    2020/10/23 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一名9歲女童遭姦殺，消息一出引起眾怒，25歲的嫌犯圭瑪斯（José Guaymas）在通緝多日後被當地民眾發現，多達500人憤而持刀械將圭瑪斯圍毆致死。

    綜合外媒報導，阿根廷9歲女童莉奎（Abigail Riquel）上週六（17日）上午前往友人家中玩耍，遲遲未回家，隨後在距離莉奎家約300公尺的空地，發現全裸的女童屍體。目擊者指出，曾看見圭瑪斯牽著莉奎，圭瑪斯被列為唯一嫌疑人。消息人士表示，經調查莉奎受侵犯後曾大力反抗，隨後圭瑪斯試圖勒斃莉奎，最後以一旁的泥磚砸向頭部，導致女童慘死。

    案件爆發後，當地居民比警方先一步逮到圭瑪斯，德圖庫曼（Tucumán）地區警察局長弗雷斯內達（Ricardo Fresneda）表示，有多達500人參與毆打圭瑪斯，警方到達現場後，圭瑪斯已無意識。據報導，部分居民意圖向圭瑪斯縱火，另一些民眾則以刀械攻擊。

    圭瑪斯日前因竊盜罪被逮捕，上週才剛出獄，僅3日竟再次犯下性侵罪。這起案件在當地引起熱議，據報導，阿根廷國內今年有11名12歲以下的女童被殺害。

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