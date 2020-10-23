瑞德西韋獲FDA正式授權 成美國唯一核准武肺治療藥物

美國食品暨藥物管理局（FDA）22日批准用於治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）。（歐新社資料照）

2020/10/23 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）22日批准吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）生產用於治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），這讓瑞德西韋成為美國首個、也是唯一被批准的武漢肺炎藥物。

《路透》報導，FDA的正式批准是在美國總統川普與民主黨總統候選人拜登最後辯論會的前幾小時，瑞德西韋是川普治療武漢肺炎期間所使用的藥物之一。

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吉立亞表示，目前正在滿足美國病患對瑞德西韋的需求，並有望在10月底之前滿足全球需求。吉立亞還說，瑞德西韋在美國以商品名「Veklury」銷售，用於美國12歲以上的武漢肺炎住院患者。吉立亞股價盤後上漲超過6%。

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）領導的研究顯示，瑞德西韋可以將住院時間縮短5天之後，該藥物自5月開始就通過FDA緊急使用授權，這次為FDA正式批准。

不過，世界衛生組織（WHO）上週表示，根據全球武漢肺炎的療法試驗發現，瑞德西韋對患者的住院時間或死亡率沒有實質性影響，但這項研究尚未獲得外部專家審查。

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