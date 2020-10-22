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    這位就是收信人！ 杭特前合夥CEO證實郵件「大人物」是拜登

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）身陷「電郵門」風暴。（路透）

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）身陷「電郵門」風暴。（路透）

    2020/10/22 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）身陷「電郵門」風暴，被質疑與烏克蘭以及中國有貪腐交易，但拜登指出，他對兒子的事業並不知情。對此，一名杭特先前在中國事業的合作夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）發出聲明，表示他是電郵門中的收件人之一，他指出，拜登不僅知情兒子的事業，還參與其中，另外，他也間接證實一封先前曝光郵件中提到為「大人物」預留10%款項，這位「大人物」就是拜登。

    綜合外媒報導，鮑布林斯基美東時間週三晚間發表聲明，他表示，他是杭特在中國能源公司「Sinohawk Holdings」的首席執行長（CEO），與拜登家族為合夥關係。而「Sinohawk Holdings」即為華信集團CEFC（華信能源）的總裁葉簡明與拜登家族合作的企業。他證實媒體日前所爆出的其中一封電子郵件是真的，因為那封郵件是要寄給他的，副本則是寄給了杭特。

    鮑布林斯基爆料，拜登說他從未過問杭特的生意，他親眼看到「這是錯誤的」。鮑布林斯基表示，杭特通常將他的父親稱為「大人物（the Big Guy）」或「我的總裁（my chairman）」，並經常要求他簽署各種文件，或請他對任何討論中的潛在交易可能提供意見。

    先前被曝光的一封來自另一位合夥人的郵件內容，提到一份臨時協議，其中列出現金和股票分配，包括代表杭特的「H」獲得20%股權，其中又有10%預留給「大人物」所持有，而鮑布林斯基的聲明，也證實10%股權就是留給「大人物」拜登，也證明拜登參與「Sinohawk Holdings」能源公司交易。

    鮑布林斯基說，他在發表聲明當天下午收到參議院財政、國安等委員會要求提供相關文件，他確實擁有這些文件，計畫在未來向兩個委員會提交。

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