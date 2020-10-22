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    軍情動態》印太情勢升高 美軍演練新版「跳島戰術」對付中國

    美軍擬定現代版跳島戰術應對海上軍事衝突。（美聯社）

    美軍擬定現代版跳島戰術應對海上軍事衝突。（美聯社）

    2020/10/22 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕印太地區已成為美中近年來最大軍事衝突點之一，據外媒報導，美軍以二次世界大戰太平洋戰爭使用的「跳島戰術」為基礎，因應現代戰爭改良後實際操練，要用於未來可能發生的太平洋戰事。

    《泰唔士報》報導，作戰計畫為海軍陸戰隊飛抵島嶼後對中國軍艦、飛彈設施展開打帶跑（shoot and scoot）戰術，發射火箭和飛彈攻擊指定目標，接著搭乘直升機轉移至其它島嶼。

    美海軍陸戰隊本月在沖繩伊江島進行「高尚怒火」（Noble Fury）演習，超過100名海陸隊員乘坐V-22魚鷹式傾斜旋翼機著陸後先奪取島上機場，接著在夜間用MC-130多功能飛機運送M142高機動性多管火箭系統，送抵後由海陸架設並進行攻擊，開轟數分鐘後，立即將M142轉移至下一個開火地點。

    目前正在建構的「遠征前進基地作戰」（expeditionary advanced base operations）旨在應對太平洋衝突，也是美海軍陸戰隊新戰略藍圖之一，預計在2030年全面啟動。

    第3海軍陸戰隊師上校派瑞（Jason Perry）表示，高尚怒火演習證明了美軍能夠威懾、抵禦任何在區域內危害和平、安全的敵人。

    「跳島戰術」是美軍為了盡早進攻日本本土以及避免不必要傷亡所採取的戰略，即只針對重點交通線上的島嶼或重要機場所在地進行攻擊，其他日軍駐守的島嶼採取封鎖。

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