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    國泰航空大裁員 員工留任減薪最多36％、港龍空勤批違背承諾

    香港國泰航空昨宣布大裁員並即起停航港龍航空，國泰空服工會今表示，公司已向留任員工發出新合約，但減薪幅度最高多達36%，讓留任員工也感到徬徨。（法新社）

    香港國泰航空昨宣布大裁員並即起停航港龍航空，國泰空服工會今表示，公司已向留任員工發出新合約，但減薪幅度最高多達36%，讓留任員工也感到徬徨。（法新社）

    2020/10/22 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球航空業，香港國泰航空昨宣布大裁員並即起停航港龍航空，國泰空服工會今表示，公司已向留任員工發出新合約，但減薪幅度最高多達36%，工會將將持續與公司溝通。而針對港龍停航，港龍空勤人員協會也痛斥國泰毫無誠信，違背對員工的承諾，並指政府也應該負責。

    綜合港媒報導，針對國泰航空進行大裁員，並對留任員工發出新合約，國泰空中服務員工會指出，相較於先前不同員工有多種合約，目前都將變成一種合約，且整體趨勢是向下，不同職級底薪將減少14%到36%不等，將於明年1月生效，許多員工都感到徬徨。對於國泰此般安排，工會表示不認同，並稱將持續向公司反映。工會內務副主席孫德妍更指出，公司代表提及，留任員工也須參加無薪假計劃，對此工會也將持續進行溝通，希望不會出現新一波裁員。

    針對港龍航空遭停航，港龍航空公司空勤人員協會（KAFAA）則表示極度遺憾及絕不認同，強調結束港龍品牌實為整個香港的重大損失，也嚴重違背先前對員工承諾，裁員是最後的手段，對於如此突然的決定協會難以接受。協會也指出，國泰航空在接受政府注資的同時，卻未努力保護旗下員工，製造出大量失業人口，有違社會的期望，認為政府對此也應該負責。工會表示會與員工走到最後一步，將先收集會員意見再決定下一步行動。

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