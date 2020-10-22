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    剛任《人民日報》社長 庹震被爆5年擁6情婦、巨額財產

    中共新任人民日報社長兼總編輯庹震。（圖擷取自網路）

    中共新任人民日報社長兼總編輯庹震。（圖擷取自網路）

    2020/10/22 07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官場又爆情色內幕，本月19日，中共發布兩大黨媒頭新華社及人民日報社的社長職務，外界認為是中共總書記習近平在五中全會前的重要人事佈局之一，不過，新任的人民日報社社長兼總編輯庹震，立即被爆出在北京5年期間擁有6位情婦，這些情婦更遍及各重要黨媒，包括他及親屬更有擁有巨額財產。

    綜合媒體報導，庹震現年61歲，除了在媒體工作經歷之外，曾任中共廣東省宣傳部長、中宣部副部長、十九大新聞發言人，直到2018年4月任人民日報社總編輯，本月接任社長，同時是中共十九屆中央委員會候補委員。

    庹震被親中媒稱是「改革派」人士，但《看中國》 認為庹震是中共當局打壓媒體新聞自由的標桿人物，曾因整肅《南方週末》引發爭議，其上位成為中共官場逆淘汰的典型例子。

    《南方週末》一度是中共自由派媒體，但庹震在2013年任廣東省宣傳部部長期間，不止竄改文章，將憲改文變成歌頌當局文章，遭致50餘名編輯記者聯署發表公開信抗議，更對抗議的的「南方系」進行大改組，多人被撤換。當時政治醜聞引發震撼，庹震卻因此快速升官，但多位媒體人卻對他「嗤之以鼻」。

    報導更爆出庹震的「京城秘聞」，指他到廣東之前，在北京任職5年間共有6個情婦，這些情婦一位在新華社、一位在經濟日報社，還有大量親戚在北京任職，對於鑽營人際相當積極，當時就有野心，想進入政治局。

    就一生只從事公職的黨官，庹震名下有兩套房產，且他的直系親屬名下有8套昂貴的房產，總存款在4,500萬人民幣（約1.89億台幣）左右，其中一位在海外的直系親屬轉移的財產不明。

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