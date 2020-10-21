美媒刊文：10個跡象透露選情 川普將「驚喜勝利」

美國分析指出，有10個理由都指向川普會贏得2020年美國總統大選。（法新社檔案照）

2020/10/22 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日舉行，代表共和黨的川普爭取連任，對手民主黨候選人拜登（Joe Biden）近期與次子杭特（Hunter Biden）捲入「電郵門」風暴，美媒刊文顯示，有10個跡象都指向川普將會「驚喜勝利」。

美國《福斯新聞》（Fox News）刊出著名作家、演説家和政治評論員湯姆．貝卡羅（Tom Beccaro）的分析文章，他認為第1個跡象是，川普和拜登都知道美國大選由選舉人團決定，上次賓夕法尼亞州的20張選舉人團選票是川普獲勝的關鍵，現在當地的民主黨選民登記人數比上回少了20萬人，說民主黨目前能在當地選情勝出是毫無邏輯的。

請繼續往下閱讀...

貝卡羅觀察到的第2個跡象是，佛州也出現與賓夕法尼亞州類似的狀況。

第3個跡象為，美國的拉美裔選民支持川普，目前民調顯示川普的拉美裔選民支持度比拜登高出4個百分點，若保持下去，將能贏得勝利。

第4個跡象為，美國的非裔族群也支持川普，9月一項民調顯示，川普在非裔美國人中的支持度高達45%，對比上次川普只贏得黑人族群的8%選票，相形之下今年就算只拿到非裔族群16%選票，等同於幾乎所有安全州的非裔美國人都支持川普。

第5個跡象為，在大選中承諾加稅的候選人，比起承諾減稅的候選人更為容易失敗，諸如過去的卡特（Jimmy Carter）輸給雷根（Ronald Reagan）、孟岱爾（Walter Mondale）也輸給雷根、杜卡基斯（Michael Dukakis）輸給老布希（George HW Bush 41），而在老布希要加稅後，也失去了連任機會；現在拜登要加稅，讓川普有優勢。

第6個跡象為，在最近的一項民調顯示，只有46%民主黨支持者堅決支持拜登，但在共和黨基本盤中，堅決支持川普的選民高達66%，兩者出現20個百分點的差距；上次大選川普與希拉蕊在相同民調中的差距僅為13個百分點，這對川普而言顯然是個好兆頭。

第7個跡象是，皮尤研究中心（Pew Research）的全國民調指出，「打算在大選日前親自投票的選民中，有55％支持拜登，支持川普的只有40％。」但在密西根州兩黨選情持平、俄亥俄州民主黨的選民登記人數落後2個百分點，在威斯康辛州則贏2個百分點，從這些關鍵區域可見，很多民主黨選民並沒有投給拜登。

第8個跡象是，民調發現56%美國人認為，他們現在的生活狀況比4年前更好，而4年前剛好是拜登結束副總統職務的時機點，在這種情況下為什麼還要回頭投拜登？

第9個跡象為，2016年民調機構發現選民自稱支持民主黨的比例占32%，支持共和黨比例為27%，但川普還是贏得大選；今年9月1份相同的民調則顯示，選民支持共和黨的比例為28%、民主黨27%。

最後一個跡象為，部分專家認為，選民對於「誰會贏得選舉」的民意調查所做出的答案，是對候選人真實的支持，蓋洛普（Gallup）民調顯示，40%選民認為拜登會贏，56%認為川普會獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法