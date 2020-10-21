美議員提《台灣關係加強法》 禁止承認中國對台主權主張

美國共和黨參議員魯比歐（見圖）20日與民主黨參議員默克利共同提出「台灣關係強化法案」，特別明定幾項「禁止」條文，包含「禁止承認中華人民共和國對台灣的主權主張」以及「禁止承認中華人民共和國未經台灣人民同意的主張」。（彭博資料照）

2020/10/22 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）20日聯合民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望全面提升美台關係；其中，法案特別明定幾項「禁止」條文，包含「禁止承認中華人民共和國對台灣的主權主張」以及，「禁止承認中華人民共和國未經台灣人民同意的主張」。

根據《美國之音》報導，美國共和黨重量級聯邦參議員魯比奧星期二與民主黨參議員默克里共同提出《2020年台灣關係加強法》，以更新美國的對台政策，反映既有現實並應對中國對台灣和美國國家安全的威脅，內容多達16頁。

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《台灣關係加強法》指出，《台灣關係法》及「對台六項保證」是美國與此前被稱為「中華民國」的台灣雙邊關係之基石，中華人民共和國與台灣從1949年以來即「不間斷」被「不同政府」分別治理，「台灣自1949年中華人民共和國成立以來，沒有任何一個時間點受到中華人民共和國的治理」，美國所謂的「一個中國政策」不同於中華人民共和國支持的「一個中國原則」。

法案明訂幾個「禁止」條文，在「禁止破壞美國對台政策」的部分，美國國會認為，中華人民共和國及中國強迫美國私人企業、公司及非政府實體使用中國要求的言辭形容台灣與中國關係，是一個不能容忍的全球性強迫政治審查行為，應被視為對所有民主及自由社會的攻擊，美國政府該與這些企業、公司及非政府實體擬定一個行為準則，來與中華人民共和國、中國共產黨及相關實體互動。

至於「禁止承認中華人民共和國對台灣的主權主張」的條文，美國國會認為，涉及台灣主權的議題應該在台灣人民同意下以和平方式解決，美國的政策是反對中華人民共和國當局「任何單方面設定統一台灣時間表的企圖」。

在「禁止承認中華人民共和國未經台灣人民同意的主張」的內容，條文規定，沒有任何美國政府部門或機構，可以在未經台灣人民同意，例如直接通過民主程序的表達方式下，正式或非正式承認中華人民共和國對台灣的主權主張。

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