批《梵中協議》毫無用處 陳日君：續簽只有政治目的

香港教區榮休樞機主教陳日君（見圖）痛批《梵中協議》根本毫無作用，「續簽《梵中協議》只有政治目的」。（路透）

2020/10/21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）在今天（21日）表示，明天（22日）將與中國同步正式宣布「梵中主教任命臨時性協議」續約兩年；香港教區榮休樞機主教陳日君對此痛批，《梵中協議》根本毫無作用，簽署後的2年內根本沒有任命新的主教，「續簽《梵中協議》只有政治目的」，他也強調若是最後教廷任命親北京人士擔任香港教區主教，自己將不會再發聲，「用消失以示抗議」。

根據《美國之音》報導，陳日君表示，梵蒂岡與中國2年前簽署的《梵中協議》是秘密協議，內容從來沒有公開，但是從效果而言，他認為《梵中協議》本身並不重要，「因為2年來根本沒有作用，期間沒有任命新的主教人選」，痛批續簽協議只有政治目的，「可能為梵蒂岡與中國建交以及教宗訪問中國鋪路」。

請繼續往下閱讀...

陳日君痛批帕洛林推動《梵中協議》的政治目的，「就是希望最終達成教廷與中國建交，在歷史上留名」，但是他認為中梵建交仍然有很多因素，並不是這麼簡單；他強調，教廷與中國是否續簽臨時協議根本沒有意義，「因為中共當局做的事情完全不是同臨時協議有關」，只是利用《梵中協議》當藉口來做其他事，一直忠於教宗領導，不願意參與由中共當局領導的「天主教愛國教會」的「地下教會」信徒的境況愈來愈淒涼。

針對香港教區主教懸缺已久的問題，陳日君表示，雖然教廷可能會因為香港有許多反對的聲浪，而選擇親民主派的輔理主教夏志誠與親中共的副主教蔡惠民之外的其他人士擔任港區主教，但教廷仍有可能為了續簽協議而讓步，最終選親中共的蔡惠民擔任港區主教；他痛批，「如果連任命香港主教都要北京當局的祝福，那一國兩制就真的蕩然無存了」，並強調如果最終真是如此，自己將不會再出來說話，「會以消失以示抗議」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法