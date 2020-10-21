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    「星爵」沒參加集結挺拜登被出征！ 「鋼鐵人」發文聲援

    「星爵」克里斯普萊特（右）未參加20日挺拜登的「復仇者集結」，慘遭網友圍剿，「鋼鐵人」小勞勃道尼以及身為阿諾史瓦辛格女兒的太太凱薩琳史瓦辛格（左）挺身聲援。（歐新社資料照）

    「星爵」克里斯普萊特（右）未參加20日挺拜登的「復仇者集結」，慘遭網友圍剿，「鋼鐵人」小勞勃道尼以及身為阿諾史瓦辛格女兒的太太凱薩琳史瓦辛格（左）挺身聲援。（歐新社資料照）

    2020/10/21 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於11月3日登場，《復仇者聯盟》導演羅素兄弟20日集結在片飾演超級英雄的演員們，為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）舉行線上募款造勢活動；然而，未公開表態的「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）竟慘遭「拜登粉絲」圍剿，此事引起「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr）以及身為阿諾史瓦辛格女兒的太太聲援。

    根據《每日郵報》報導，克里斯普萊特本身信仰基督教，並未參與20日「復仇者集結」的挺拜登活動，在推特上遭到網友抨擊，痛批他身為好萊塢名人卻不參與時事，還質疑他是現任總統川普（Donald Trump）的支持者。

    針對「星爵」被網路出征的事件，飾演「浩克」的演員馬克盧法落（Mark Rufalo）在推特發文說，星爵只是沒有公開的政治立場，希望拜登的支持者將焦點拉回選舉本身。

    「鋼鐵人」小勞勃道尼則在IG上分布圖文，他怒批，「這什麼世界，一群『無罪』的人朝我兄弟丟石頭，他是個有原則真正的基督徒，讓世界看到積極和感恩；如果你對他有疑問，請刪掉你的社群帳號，回家面對自己的性格缺陷，好好地搞定它們。兄弟我挺你。」

    「星爵」妻子凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）在下方留言聲援先生，她說，「這樣的世界真是我們要的嗎？世界上發生太多事情，人們正多方掙扎，惡意是老舊的意識形態，這些人應該要有更多愛，愛才是我們所需，卑行和霸凌則非，大家一起身體力行」。

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