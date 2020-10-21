美媒爆杭特筆電14歲裸體女孩 竟是拜登家族成員

2020/10/21 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國總統大選還有13天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」風暴繼續延燒，杭特筆電中的未成年人照片有三分之一都還來自同一名14歲女孩，當中包含裸照，美媒踢爆該名女孩是拜登家族成員。

前紐約市長朱利安尼在20日在美媒《極限新聞》（Newsmax）受訪時指出，手中握有杭特向拜登坦承對年輕女孩做出不當行為的自白訊息，以及1名14歲女孩照片，當中還有其他女孩的照片，杭特甚至向父親自白，在對話中透露女孩與治療師揭露她與杭特之間的「性關係」情節，目前相關證物已均交給警方。

根據美媒《Revolver》報導，1名曾經看過杭特筆電、不願具名的消息人士指出，筆電中有三分之一的照片都來自同1名14歲女孩，其中一些照片是裸照，而在另一些具有「性暗示」照片裡，該名女孩則是與杭特一起合影，消息人士還表示，該名女孩是拜登家族成員。

檢查過筆電的前白宮首席策士班農（Steve Bannon），這起令人不安的爆炸性事件對美國國安有明顯影響，並指出聯邦調查局（FBI）早在2019年就知道這起事件，班農認為，川普應立刻召見FBI局長瑞伊 （Christopher A. Wray），如果瑞伊無法解釋就應立即開除，拜登的競選已掀起風暴，矽谷那些社交媒體寡頭集團無法阻擋拜登家族的命運。

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