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    印度驚傳巴士墜谷 釀5死35傷

    印度馬哈拉施特拉邦今日稍早傳出1輛巴士墜落山谷，造成5死35傷。（圖翻攝自印媒官網）

    印度馬哈拉施特拉邦今日稍早傳出1輛巴士墜落山谷，造成5死35傷。（圖翻攝自印媒官網）

    2020/10/21 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦今日稍早傳出1輛巴士墜落山谷，警方、救難人員獲報趕抵現場，據報有5人受傷、35人受傷。

    綜合外媒報導，今日凌晨該輛巴士從默爾加布爾市開往蘇拉特途中，疑被後方巴士撞到，接著墜落數十英尺深的山谷。

    報導指出，官方獲報後，50位救難人員隨即出動馳援。據悉，5名死者身分為駕駛、清潔人員及3名乘客，其他35名傷患也送往醫院治療。

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