腦損男昏迷8年 研究員餵「安眠藥」後奇蹟短暫甦醒

荷蘭腦損傷患者理查，在服用佐沛眠類安眠藥物後奇蹟似地甦醒。圖為台灣常見佐沛眠類安眠藥物「史蒂諾斯」。（資料照）

2020/10/21 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕現代人精神壓力大，失眠問題多，許多人會借助安眠藥讓自己能快速進入睡眠狀態。不過荷蘭一名37歲腦損傷男子理查（Richard）昏迷8年，雖然意識清醒但無法對話、進食，研究員及醫療團隊讓理查服用安眠藥之後，理查竟奇蹟似地「甦醒」，更能正常與研究員對話，儘管理查僅甦醒2小時，但研究結果也讓科學家十分雀躍。

綜合外媒報導，荷蘭男子理查在2012年時，因吃東西不慎噎到造成缺氧，使他腦部受損，此後的8年只能依靠輪椅生活，儘管他意識清楚，能與人進行眼神交流，但無法進食、說話以及走路，幾乎處於植物人狀態。

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醫療團隊當時認為，理查康復的機率微乎其微，不過近期有研究顯示，服用安眠藥物可能讓腦損傷患者甦醒。醫療團隊決定讓理查服用佐沛眠（Zolpidem）類安眠藥物（台灣常見名稱：史蒂諾斯等），沒想到理查服用20分鐘之後，他竟然奇蹟似地甦醒，並能正常走路以及說話，理查更打電話給父親。

然而，藥效並沒有持續很久，理查甦醒後2小時，他便繼續陷入植物人狀態，且研究也顯示，連續服用5天，人體便會產生抗藥性造成藥效無效。醫生認為，佐沛眠類安眠藥物增強了理查腦部控制身體和思想的能力。

因為佐沛眠類安眠藥物對理查造成抗藥性，研究員及醫療團隊正考慮調整服藥時間，好讓理查能盡早康復。研究報告也顯示，全球已有20多個類似病例在服用安眠藥物之後甦醒，不過藥效也非常短，研究員目前也正試圖讓藥效能長時間作用。

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