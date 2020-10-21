美眾議院前議長：拜登和中共有巨大利益關係 恐成國家問題

美國眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）表示，拜登（見圖）和中共間巨大的利益關係，已經成為越來越嚴重的國家問題，更代表中共滲透的嚴重性。（路透）

2020/10/21 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選在即，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）醜聞卻連環爆，美國眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）就表示，拜登和中共間巨大的利益關係，已經成為越來越嚴重的國家問題，更代表中共滲透的嚴重性。

金瑞契在美媒《福斯新聞》（Fox news）撰文，指出某些民主黨人顯然難以理解「中共商業夥伴」的獨裁，他提及，身兼太空人身分的亞利桑那州聯邦參議員候選人凱利（Mark Kelly）和中共的來往已經成為參議員選舉的問題，而拜登收受中國、俄羅斯以及烏克蘭的錢已經成為總統大選的問題。

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金瑞契指出，凱利的監控汽球公司和中國公司騰訊合作，可能把監視技術給中共獨裁政權，如此會幫助中共進一步控制中國人民；而凱利騎著插有五星旗的摩托車在中國各地跑，也間接對習近平建立的極權主義國家有所助益，「若美國太空人願意揮舞五星旗，獨裁政權還會那麼糟糕嗎？」。

金瑞契也提到，騰訊在參與《捍衛戰士》續集時，也讓台灣國旗「被消失」，藉由小細節來進行外宣；他強調，所有中國公司都隸屬在共產黨的獨裁下，「凱利與騰訊的關係實際上就是和獨裁打關係」。

金瑞契認為，「拜登和中共間巨大的利益關係」已經成為越來越嚴重的國家問題，更稱上述兩件事便是中共滲透美國的例子。

接著金瑞契提出多條新聞，佐證美國政界遭到中共滲透，並強調「請記住，一家中共國有證券集團曾稱讚拜登是稀有的候選人，更支持拜登有利於共產黨政府的貿易政策」。

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